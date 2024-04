Perdas de malas em viagens estariam ligadas à falta de funcionários, aponta advogado

Perdas de malas durante viagens de avião têm se tornado cada vez mais frequentes tanto no Brasil quanto no exterior. O fato gera frustração e custos extras aos passageiros quando há necessidade de compra de roupas, por exemplo. O advogado de Porto Alegre Ruy Jader de Carvalho, do Carvalho & Colombo Advogados Associados, entende que o problema ainda é uma consequência da pandemia de Covid-19.

“As pessoas passaram a viajar mais e, com isso, as companhias não deram conta da demanda, pois a pandemia gerou o desligamento de muitos funcionários por diversas empresas aéreas, assim como pessoal de solo”, justifica. “O aumento das reclamações é diretamente proporcional à lotação dos voos. Isso vem num crescente ao longo dos anos”, continua.

Por outro lado, conforme o advogado, as companhias aéreas reclamam que há grande volume de ações judiciais pedindo reparação, “mas esse é o caminho previsto na legislação brasileira recepcionada sobretudo pelo Código de Defesa do Consumidor”.

Como os passageiros devem proceder



Segundo Carvalho, em voos nacionais, o passageiro que teve sua mala extraviada de forma temporária tem direito a postular danos morais contra a companhia. “Se o voo for de regresso, alguns juízes entendem ser indevidos, mas se for no voo que o passageiro saiu do seu domicílio, o entendimento é favorável”, afirma.

Se o extravio for definitivo, tanto no voo de ida quanto no de volta, é possível fazer o pedido de indenização por dano moral e dano material. Por isso, é importante guardar notas fiscais de pertences adquiridos na viagem.

Em voos internacionais, se o extravio for temporário, pode-se pedir indenização por dano moral e material, este também mediante a comprovação por notas fiscais. Carvalho lembra que se o voo for de regresso ao País de origem, há juízes que deferem e outros não, pois o passageiro estaria retornando para casa e possui seus itens perdidos na mala.

Se o extravio for definitivo em viagem internacional, o passageiro tem direito ao dano moral e material, este limitado à previsão contida nas Convenções de Varsóvia e Montreal, que limitam o ressarcimento de 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), que significa algo em torno de R$ 6.717,06, com base no conversor do Banco Central do Brasil.

“Se o passageiro pretender o ressarcimento integral dos itens da mala, deve declarar junto à companhia e pagar o seguro, procedimento que dificilmente alguém adota”, diz.

O advogado orienta que o passageiro que tiver a sua mala extraviada registre o ocorrido por escrito junto à companhia aérea, devendo receber o respectivo protocolo da reclamação, pois sem este não há como reclamar judicialmente de forma posterior.