Instituto Brasileiro da Insolvência promove 1º Seminário de Insolvência Empresarial na Capital

O Instituto Brasileiro da Insolvência (IBAJUD) anunciou, na última sexta-feira (19), o lançamento do 1º Seminário de Insolvência Empresarial. O evento, que será realizado em diversas regiões do Brasil, tem como objetivo reunir os principais nomes do Direito Empresarial e Falimentar do país para um diálogo sobre as últimas tendências e práticas na área.

A abertura ocorrerá em Porto Alegre, na próxima sexta (26), no Auditório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e contará com a presença do Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STF), e da Desembargadora Lusmary Fatima Turelly da Silva, do TJRS.

Segundo Luiz Trindade, coordenador acadêmico do IBAJUD e do evento, o seminário será composto por cinco painéis que contarão com a presença de juristas renomados, acadêmicos e profissionais da área. As discussões têm como objetivo traçar o panorama atual e as perspectivas para o setor da insolvência, sob a ótica da experiência, do Poder Judiciário, da doutrina, dos administradores judiciais e dos operadores do direito.

Para o presidente do IBAJUD, Breno Miranda, este evento pode ser considerado um marco para o Direito Empresarial brasileiro. “Estamos reunindo especialistas de todo o país para compartilhar conhecimentos e práticas que podem transformar a maneira como lidamos com a insolvência empresarial, fortalecendo assim o nosso setor e contribuindo para a economia nacional”, destaca.

Já de acordo com os embaixadores do Instituto no Rio Grande do Sul, os advogados Arthur Silveira e Diego Esteves, a realização da primeira edição do Seminário da Insolvência Empresarial em Porto Alegre, é motivo de comemoração. “É uma honra trazer para Porto Alegre o primeiro de muitos seminários sobre insolvência empresarial. Este evento é uma oportunidade única para profissionais e acadêmicos dialogarem sobre soluções inovadoras e estratégias eficazes para o setor”, diz Silveira.

Conforme Esteves, o seminário é uma plataforma essencial para a disseminação de novas ideias e abordagens. “A troca de experiências e conhecimentos é fundamental para o desenvolvimento de soluções que promovam a recuperação e a sustentabilidade das empresas no Brasil”, afirma.

Para participar do evento, as inscrições devem ser realizadas por meio da plataforma do Sympla, de forma gratuita. As vagas são limitadas.

Serviço

Data: 26/04;

Horário: das 8:h30min às 17h30min;

Local: Auditório do Espaço Multicomunicação e Eventos – 13º andar;

Endereço: Av. Borges de Medeiros 1565 – Bairro Praia de Belas – Porto Alegre – RS.