Presidente da OAB/RS critica decisões do STF

"Atentatórias à democracia". É assim que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonardo Lamachia, classificou algumas das mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) referentes aos atos golpistas de 8 de janeiro. Outro tema em alta, o inquérito 4781, também foi alvo de duras críticas por parte do líder da Ordem gaúcha.

As manifestações foram realizadas na semana passada, em reunião-almoço organizada pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), em Porto Alegre. O evento, realizado em alusão ao 92° aniversário da Ordem do Rio Grande do Sul, contou com a presença de desembargadores, integrantes do Ministério Público, representantes políticos e demais membros da advocacia do Estado.

Foi este público que aplaudiu as palavras de Lamachia. De acordo com ele, que também se mostrou contrário as tentativas de golpe e rompimento da Constituição, "os excessos" cometidos pelo Supremo o coloca em uma posição igualmente antidemocrática.

"Condenamos tudo o que houve em 8 de janeiro. Acreditamos que o único caminho em direção à paz e à prosperidade da nação, esteja no desenvolvimento da democracia, através, principalmente, de um voto secreto, periódico e universal. Porém, com algumas decisões que violam o devido processo legal, o STF também está sendo atentatório ao Estado de Direito", exclama.

Direcionando suas palavras a toda à sociedade, Lamachia pede menos divisões e radicalizações. Conforme solicita, tanto a esquerda quanto a direita precisam defender sempre, em primeiro lugar, a democracia. "Não podemos aceitar radicalismos de nenhum lado, nem que líderes políticos preguem o golpismo, nem que a Suprema Corte do País conduza um inquérito que fira os princípios constitucionais", completa.

O inquérito 4781, destinado a investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação sem os devidos direitos autorais, infrações que podem configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros da Suprema Corte e seus familiares, foi a segunda maior crítica do presidente da OAB/RS, durante sua palestra. Com duras palavras, Lamachia o chamou de "malfadado" e "de fim do mundo".