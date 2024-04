Oposição defende Musk e ataca Alexandre de Moraes: "expõe definitivamente ao mundo o que temos denunciado há muito tempo"

Enquanto lideranças políticas ligadas ao governo aproveitaram o recente ataque do dono do X, Elon Musk, a Justiça brasileira para defender a regulação das plataformas, parlamentares da oposição apoiaram as declarações do multibilionário. Segundo o líder da ala antigovernista no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), a situação prova que “as ameaças à liberdade de expressão estão repercutindo fora do Brasil”.

LEIA MAIS: Entenda o que muda com o marco legal para jogos eletrônicos

“Parece que o cobertor está ficando cada vez mais curto e as ameaças à liberdade de expressão estão repercutindo fora do Brasil. Nada mais odioso do que a censura. Viva a liberdade e o respeito a constituição tão relativizada nos últimos tempos”, afirmou Marinho.

Ainda, as lideranças da oposição da Câmara e do Senado se reuniram, no último domingo (7), para discutir o caso envolvendo o bilionário estadunidense e traçar a estratégia da oposição para os próximos dias.

O líder da ala na Câmara, deputado Filipe Barros (PL-PR), disse que tem a obrigação de apurar as denúncias apresentadas nesse final de semana pelo proprietário do X, Elon Musk. “A nota da empresa expõe definitivamente ao mundo o que temos denunciado há muito tempo: os brasileiros estão sofrendo várias violações de direitos humanos e da liberdade de expressão, em total afronta à Constituição e à própria democracia”, afirmou.

O que aconteceu

No domingo, o multibilionário declarou, por meio das redes sociais, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) deveria deixar o seu cargo na Suprema Corte ou “sofrer impeachment”. Além disse, o dono do X declarou que não acatará a decisão judicial que determinou a suspensão de perfis acusados de disseminar notícias falsas que atentariam contra o STF e a democracia.

“Em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre, vergonha”, declarou Musk em seu perfil.

LEIA TAMBÉM: Especialista afirma que as mulheres precisam de maior representativiade política

Em resposta, Moraes incluiu Musk nas investigações sobre as chamadas milícias digitais. A decisão de suspender perfis, que contrariou Musk, ocorreu no âmbito do inquérito 4.874, que apura a atuação de supostos grupos criminosos nas redes sociais que disseminariam notícias falsas para desacreditar as eleições brasileiras e justificar um golpe de Estado.