Advogada gaúcha representa o Estado no II Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho

A semana será de debates importantes sobre direito trabalhista no II Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, em Foz do Iguaçu, a partir desta quarta até a sexta-feira. Representando o Rio Grande do Sul, estará a advogada Carolina Spina, abordando a negociação coletiva no atual cenário jurídico brasileiro.

O evento ainda reunirá ministros de Estado, do STF, do STJ e do TST, além de desembargadores, juízes, juristas renomados, advogados, representantes de entidades sindicais de trabalhadores e empresários. O objetivo do encontro é aprofundar o debate sobre modelos regulatórios, progresso tecnológico e os impactos socioeconômicos, jurídicos e institucionais nas relações de produção.