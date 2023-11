Projeto Liberdade e Democracia busca debater ideias liberais dentro da UFRGS

Desde o início do segundo semestre deste ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) conta com o projeto Liberdade e Democracia, primeiro grupo de estudos liberal a se tornar um projeto de extensão da instituição. Com cerca de 50 membros cadastrados, a iniciativa conta com o apoio do Instituto Atlantos, entidade que divulga as ideias liberais no Estado.

Segundo o diretor de eventos do Atlantos, Yuri Lucena, embora esses estudos estejam voltados para o campo do Direito, o objetivo principal deles é romper com o estigma da polarização e proporcionar um espaço aberto para todos os estudantes.

“Buscamos compartilhar e debater ideias a partir de diversas perspectivas, uma vez que vivemos em um mundo no qual muitas vezes as pessoas têm dificuldade em discutir temas como liberdade e democracia de maneira respeitosa e construtiva”, afirma Lucena.

Até agora, o grupo já realizou quatro encontros, em formato presencial e online. Nesse semestre, os estudos estão dedicados ao livro “Sobre Democracia”, do cientista político norte-americano Robert Dahl.