Seminário Direito e Espiritismo será realizado na próxima semana

Estão abertas as inscrições para o Seminário Direito e Espiritismo, que será realizado nesta quarta-feira (7), às 16h, no Auditório do Espaço Multi, 13º andar da sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), na Av. Borges de Medeiros, 1565, em Porto Alegre. O evento é presencial e os interessados podem se inscrever aqui. É solicitada a doação de 1kg de alimento.Participam o Desembargador do TJRS Ney Wiedemann Neto, Vice-Presidente da Associação Jurídico-Espírita do RS, que realizará a abertura, mediação e encerramento; Lea Bos Duarte, Presidente da Associação dos Juristas Espíritas do RS (AJE/RS) e Bianca Prediger Sawicki, da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas (ABRAME).LEIA TAMBÉM: Fadergs realiza seminário sobre violência domésticaSerão apresentados dois painéis: "Valorização da Vida", com José Luís Luvizetto Terra, e "Humanização da Pena", com Gilmar Bortolotto. O evento também conta com o apoio da Federação Espírita do RS.