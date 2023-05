Fadergs realiza seminário sobre violência doméstica

Agências

A Fadergs realiza o 16º Seminário do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da instituição nesta quarta-feira (31), às 19h. O evento trará o tema "A Lei Maria da Penha e as perspectivas de gênero" abordado pelas palestrantes Márcia Kern, desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), e Viviane de Faria Miranda, juíza convocada do TJRS. A atividade será mediada pela professora Gabrielli Amaral, que coordena o NPJ da Fadergs.LEIA MAIS: Medida protetiva parcial dificulta o fim das agressõesO evento simboliza o encerramento de semestre do núcleo, que prestou mais de 500 atendimentos à comunidade referentes às áreas de direito cível, trabalhista e de família no período. Alunos da Fadergs poderão acompanhar presencialmente, na sede do Centro Universitário, na Rua Marechal Floriano, 185. Para o público em geral, o seminário será transmitido no YouTube pelo canal de cursos da Fadergs, que pode ser acessado ao clicar aqui. Não há necessidade de inscrição.