TRT-4 participa da campanha #AdotaréAmor

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) irão participar da campanha #AdotaréAmor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) e do Foro Trabalhista de Porto Alegre ficarão iluminados com a cor roxa até o final do mês de maio. A iniciativa #AdotaréAmor chega à sexta edição com um twittaço, a partir das 15h desta quinta-feira (25), e marca o Dia Nacional da Adoção. LEIA MAIS: Legislação brasileira não consegue caracterizar trabalho escravo, afirma juíza Thereza Nahas