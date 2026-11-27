As passagens para viajar de ônibus acumularam um reajuste quatro vezes menor do que as aéreas no Brasil entre janeiro e outubro de 2026 na comparação com o mesmo período de 2025, segundo o Índice do Rodoviário ClickBus (IRCB) , levantado pela ClickBus , maior plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) .

Enquanto as passagens aéreas subiram 27,2% nos dez primeiros meses do ano pelo IPCA/IBGE, as tarifas rodoviárias avançaram 6,8%, mantendo o ônibus mais acessível para o passageiro mesmo com a alta nos custos das viações.

Os reajustes das passagens de ônibus ocorreram em um cenário de aumento no preço do diesel , principal custo do setor, que subiu 10,9% de janeiro a outubro. Apesar da pressão do combustível, as viações não repassaram todo esse custo às passagens, que subiram menos que o diesel e ficaram próximas do IPCA geral , de 4,4% no acumulado do ano.

Para Fernando Prado , CEO da ClickBus , os dados mostram que as empresas do setor rodoviário absorveram parte da alta dos custos para manter a competitividade frente ao aéreo. "O setor tomou uma decisão estratégica de segurar o repasse da inflação dos insumos para não afastar o viajante. Em um momento em que o consumidor planeja as viagens de fim de ano , garantir previsibilidade e tarifas competitivas é o que consolida o ônibus como a principal alternativa de mobilidade no país", afirma o executivo.

Na comparação mensal entre setembro e outubro de 2026, o IRCB subiu 1,5%, após avançar 2,0% em setembro. Já as passagens aéreas recuaram 9,2% em outubro, evidenciando o comportamento mais volátil do setor aéreo em relação à estabilidade gradual do transporte rodoviário .

Comportamento por tipo de viagem, classe e região

Entre janeiro e outubro de 2026, as rotas interestaduais , que têm maior liberdade tarifária e concorrem diretamente com os voos, subiram 8%, bem abaixo dos 27,2% do aéreo, enquanto as linhas intermunicipais subiram 6,5%.

No recorte por distância, os trajetos curtos , de até 100 km, tiveram a maior alta acumulada no ano, com 10,4%, seguidos pelas viagens de média-longa distância, entre 300 km e 400 km, com 7,4%, média-curta, entre 100 km e 200 km, com 6,7%, longa distância, acima de 400 km, com 6,6%, e média distância, entre 200 km e 300 km, com 5,4%.