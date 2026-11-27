As passagens para viajar de ônibus acumularam um reajuste quatro vezes menor do que as aéreas no Brasil entre janeiro e outubro de 2026 na comparação com o mesmo período de 2025, segundo o Índice do Rodoviário ClickBus (IRCB), levantado pela ClickBus, maior plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Enquanto as passagens aéreas subiram 27,2% nos dez primeiros meses do ano pelo IPCA/IBGE, as tarifas rodoviárias avançaram 6,8%, mantendo o ônibus mais acessível para o passageiro mesmo com a alta nos custos das viações.
Os reajustes das passagens de ônibus ocorreram em um cenário de aumento no preço do diesel, principal custo do setor, que subiu 10,9% de janeiro a outubro. Apesar da pressão do combustível, as viações não repassaram todo esse custo às passagens, que subiram menos que o diesel e ficaram próximas do IPCA geral, de 4,4% no acumulado do ano.
Para Fernando Prado, CEO da ClickBus, os dados mostram que as empresas do setor rodoviário absorveram parte da alta dos custos para manter a competitividade frente ao aéreo. "O setor tomou uma decisão estratégica de segurar o repasse da inflação dos insumos para não afastar o viajante. Em um momento em que o consumidor planeja as viagens de fim de ano, garantir previsibilidade e tarifas competitivas é o que consolida o ônibus como a principal alternativa de mobilidade no país", afirma o executivo.
Na comparação mensal entre setembro e outubro de 2026, o IRCB subiu 1,5%, após avançar 2,0% em setembro. Já as passagens aéreas recuaram 9,2% em outubro, evidenciando o comportamento mais volátil do setor aéreo em relação à estabilidade gradual do transporte rodoviário.
Comportamento por tipo de viagem, classe e região
Entre janeiro e outubro de 2026, as rotas interestaduais, que têm maior liberdade tarifária e concorrem diretamente com os voos, subiram 8%, bem abaixo dos 27,2% do aéreo, enquanto as linhas intermunicipais subiram 6,5%.
No recorte por distância, os trajetos curtos, de até 100 km, tiveram a maior alta acumulada no ano, com 10,4%, seguidos pelas viagens de média-longa distância, entre 300 km e 400 km, com 7,4%, média-curta, entre 100 km e 200 km, com 6,7%, longa distância, acima de 400 km, com 6,6%, e média distância, entre 200 km e 300 km, com 5,4%.
Entre as categorias de assento, mesmo as classes mais confortáveis subiram bem menos que o aéreo. A classe executiva teve a menor variação acumulada entre janeiro e outubro, com 5,3%, seguida por leito, com 5,8%, semileito, com 7,3%, convencional, com 7,4%, e cama, com 9,2%. Regionalmente, o Centro-Oeste registrou a maior alta no período, com 9,2%, à frente do Sudeste, com 8,6%, Nordeste e Sul, ambos com 4,7%, e Norte, com 2,9%.