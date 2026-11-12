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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:46

Free flow: governo envia notificações sobre débitos pendentes

Motoristas têm até 16 de novembro para pagar sem multas

Motoristas têm até 16 de novembro para pagar sem multas

Agência Brasil
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Agências

O governo federal começou a enviar esta semana notificações oficiais para alertar motoristas com pendências em pagamentos de pedágio eletrônico (free flow). De acordo com o Ministério dos Transportes, as mensagens serão encaminhadas pelo WhatsApp para celulares de usuários cadastrados.

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