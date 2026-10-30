Desassorear RS já removeu mais de 4,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos em diferentes regiões do Estado

O Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS), iniciativa do governo do Estado voltada à prevenção de cheias, já removeu, em 20 meses, mais de 4,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos de rios, arroios e canais de drenagem, o equivalente a cerca de 400 mil caçambas trucadas. A iniciativa beneficia 230 municípios gaúchos, com investimento superior a R$ 300 milhões, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Os serviços buscam melhorar a vazão dos cursos d’água e reduzir os riscos de alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas. Com a participação das prefeituras, o Estado amplia a capacidade de prevenção em diferentes regiões, contribuindo para a segurança das comunidades, sobretudo daquelas que sofreram os impactos das enchentes de 2024.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Davi Severgnini, destaca que os recursos destinados ao programa demonstram o compromisso do governo do Estado com a prevenção e a proteção da população gaúcha.

“Dois anos após as enchentes que atingiram o nosso Estado, seguimos trabalhando de forma permanente na prevenção, protegendo vidas. Na secretaria, recebemos prefeitos diariamente e acompanhamos de perto os resultados do Desassorear RS na vida das comunidades. São relatos de mais segurança e tranquilidade no cotidiano das cidades diante dos períodos de chuvas intensas. É um trabalho fundamental para enfrentar essa realidade”, afirma.

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Ações em várias frentes

As frentes de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) estão distribuídas por municípios de diferentes portes. Em Santa Maria, por exemplo, os serviços são realizados em três trechos do Arroio Grande, onde está prevista a retirada de mais de 17 mil metros cúbicos de sedimentos. O prefeito Rodrigo Decimo ressalta os resultados do programa, cujas ações foram divididas em duas etapas.

“Na primeira etapa, as equipes realizaram a retirada de resíduos na Região Sul, nos bairros Urlândia, Lorenzi e Tomazzetti, na chamada Sanga Tropical, de onde foram removidos 55 mil metros cúbicos de resíduos. Agora, também estamos avançando com os trabalhos em pontos críticos do distrito de Arroio Grande. Nosso compromisso é seguir atuando na prevenção, em parceria com o governo do Estado, para dar mais segurança e tranquilidade às famílias dessas regiões”, destaca o prefeito.

Em Novo Hamburgo, os trabalhos ocorrem no Arroio Pampa, com previsão de remoção de 10 mil metros cúbicos de material. Já em São Leopoldo, as intervenções no Arroio Gauchinho, na divisa com Novo Hamburgo, estão divididas em duas etapas, que devem resultar na retirada de 56 mil metros cúbicos de sedimentos.

No município de Guaíba, o trabalho ocorre por meio de duas iniciativas do governo do Estado. Pelo Desassorear RS, os serviços abrangem diferentes pontos do município, incluindo a Estrada da Granja Santa Rita. Já pelo programa Horas-Máquina, as equipes atuam na remoção de resíduos que foram trazidos pelo temporal para a orla da cidade.