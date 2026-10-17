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Publicada em 17 de Outubro de 2026 às 14:00

Filas e gargalos nas fronteiras do RS custam caro ao comércio exterior brasileiro

Esperas, falhas de infraestrutura e falta de previsibilidade pressionam margens de transportadores e embarcadores, fatores que reduzem a competitividade do comércio exterior

Esperas, falhas de infraestrutura e falta de previsibilidade pressionam margens de transportadores e embarcadores, fatores que reduzem a competitividade do comércio exterior

Marcello Casal Jr./ABr/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Um caminhão parado na fronteira não é problema só de quem dirige. Essa foi a mensagem central da palestra "Fronteiras que custam", apresentada por Gladys Vinci, Vice-Presidente Executiva da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI), a convite da Corelog, no 14º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística, realizado pela Câmara Brasil-Alemanha do RS.

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