ERS-118 terá trecho duplicado com investimento superior a R$ 224 milhões

O governo do Estado determinou a duplicação de um trecho com cerca de cinco quilômetros dentro da ERS-118 entre Gravataí, Alvorada e Viamão. O anteprojeto do lote 1 foi concluído pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), cujo segmento completo possui 15,5 quilômetros de extensão, entre os quilômetros 22 e 38, sendo dividido em três lotes para viabilizar a operação.

A rodovia que foi uma das principais alternativas de deslocamento entre Porto Alegre, a Região Metropolitana e o litoral durante as enchentes de 2024 terá investimento superior a R$ 224 milhões e contará com parte dos recursos vindos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), medida para deixar a rodovia mais preparada para novos possíveis eventos climáticos.

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A elaboração do anteprojeto engloba as etapas preparatórias para a contratação das obras de duplicação e será realizada pelo Estado. A previsão da requalificação é que haja a implementação de duas pistas de rolamento, três novos viadutos, ruas laterais, intervenções de drenagem, além de melhorias de segurança viária, como defesas e sinalizações. O planejamento também não inclui cobrança de pedágio na ERS-118.





Nos últimos anos, os investimentos somaram mais de R$ 350 milhões por parte do governo na ERS-118, transformando o cenário regional. Em 2020, foram duplicados 22 quilômetros entre Sapucaia do Sul e Gravataí, com implementação de três passarelas e iluminação ao longo do trecho. “A ERS-118 é uma obra histórica no Estado do Rio Grande do Sul. Ela é estratégica sobre vários aspectos, mas qualifica principalmente a circulação da Região Metropolitana”, destaca Magalhães.





Na cidade de Gravataí, também foram concluídos, em 2025, um viaduto na interseção com a Avenida Centenário e uma trincheira de acesso ao Distrito Industrial. No momento, obras de resiliência para melhorias na drenagem e a construção de um binário de ligação da Avenida Brasil à rodoviária estão em andamento, com previsão de entrega ainda neste ano.





Ao sul da ERS-118, 19 quilômetros entre Viamão e o Lami foram concluídos, em Porto Alegre, e 4,7 quilômetros entre Itapuã e o Hospital Colônia, em Viamão. Na ligação com a ERS-040 a implementação de um novo traçado de 1,5 quilômetro também está em andamento.





Além disso, ampliando mais ainda os investimentos em mobilidade na Região Metropolitana, uma demanda histórica começou a sair do papel. Em junho, o governo assinou a ordem de início para as aguardadas obras da estrada do Caminho do Meio. Para a mobilidade local, os investimentos representam um grande marco. Apenas no trecho de 11 quilômetros pertencente a Viamão, serão aplicados R$ 140 milhões, parte de um plano total que deve atingir a marca de R$ 300 milhões ao integrar também melhorias em Alvorada e Porto Alegre.