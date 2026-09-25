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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 12:45

Amazon terá CD gigante em área da Dallasanta em Gravataí

Na área da Dallasanta em Gravataí, obra está nas fundações do futuro complexo da Amazon

Na área da Dallasanta em Gravataí, obra está nas fundações do futuro complexo da Amazon

PREFEITURA DE GRAVATAÍ/DIVULGAÇÃO/JC
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Depois de assegurar um mega CD da maior plataforma de e-commerce da América Latina, a cidade, sede da única montadora de automóveis do Rio Grande do Sul, conquistou o segundo complexo logístico, agora da gigante Amazon, confirmou à coluna Minuto Varejo com o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon.

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