Latam comemora resultados no RS

A Latam Brasil marcou presença no Festuris 2025, realizada de 6 a 9 de novembro, em Gramado (RS), celebrando um ano de forte operação no Rio Grande do Sul. Após a retomada das operações no Estado, a companhia transportou 1,9 milhão de passageiros com origem ou destino em Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul e Pelotas entre janeiro e setembro de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os números representam um aumento de 8,5% em relação ao mesmo período de 2023, anterior às enchentes que paralisaram por meses o transporte aéreo na capital gaúcha.

A companhia segue em ritmo acelerado no Estado, superando os níveis operacionais e de passageiros anteriores às enchentes e consolidando sua liderança em market share doméstico com 36,9% — um crescimento de 3,9 pontos percentuais em relação a 2023. No mesmo período, o mercado de aviação gaúcho registrou queda de 3,2%, o que demonstra o fortalecimento da empresa localmente.

Os bons números chegam como consequência de uma série de investimentos da companhia em sua malha aérea no estado. Apenas em setembro, a Latam inaugurou as rotas Porto Alegre-Belo Horizonte e Porto Alegre-Florianópolis. Além disso, realizou incrementos nas frequências das rotas Porto Alegre-Curitiba (de 7 para 12 voos semanais), Porto Alegre-Galeão (de 17 para 28) e Porto Alegre-Brasília (de 14 para 21).

Em voos internacionais, a Latam elevou sua participação de 12,5% para 21,3%, de janeiro a setembro de 2023 versus o mesmo período de 2025, representando um crescimento de 70%. Os resultados foram impactados em parte pela nova rota Porto Alegre-Buenos Aires (Argentina), inaugurada também em setembro, além das já tradicionais rotas que ligam a capital gaúcha a Santiago (Chile) e Lima (Peru).

Para 2026, a Latam já planeja um aumento de frequências na rota Porto Alegre-Guarulhos, de 50 para 56 voos semanais a partir de abril, oferecendo mais opções de voos entre a capital do Rio Grande do Sul e o principal hub de conexões da companhia, no Aeroporto Internacional do São Paulo. Lá, o passageiro da Latam tem acesso a quase 60 destinos no Brasil e mais de 20 no exterior em voos diretos.

“No Festuris 2025, celebramos não apenas a consolidação da retomada das nossas operações no Rio Grande do Sul, mas também o início de um novo ciclo de expansão, com mais voos, mais passageiros e mais conexões, impulsionando o turismo e fortalecendo a economia gaúcha”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Na 37ª edição do Festuris, um dos principais eventos de turismo da América Latina, a Latam levou seu estande em conjunto com a Delta Air Lines, parceira global na aliança Joint Venture, com objetivo de solidificar o relacionamento com agentes de viagem, operadoras e representantes do trade turístico.

Desde 2021, a Latam ampliou sua presença no país de 44 para 59 aeroportos, consolidando-se como a aérea que mais investe na aviação nacional nos últimos anos.

No primeiro semestre de 2025, a empresa ampliou em 8,5% a sua oferta doméstica de assentos (ASK) no Brasil e prevê encerrar o ano com alta entre 9,5% e 10,5%. Somente em 2025, já inaugurou 7 novas bases brasileiras: Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto, Campinas, Bonito, Dourados e Parnaíba.

No mercado internacional, a Latam mantém a liderança no Brasil com voos próprios do país para 90 destinos no exterior, projetando crescimento de até 11% na oferta internacional. Entre as novidades, estão rotas já inauguradas – Fortaleza–Lisboa, Rio–Buenos Aires e Porto Alegre–Buenos Aires – além de lançamentos anunciados como Florianópolis–Lima e Guarulhos–Córdoba.

De acordo com a ANAC, a Latam lidera os mercados doméstico e internacional do Brasil desde 2021 e, pelo segundo ano consecutivo, é a preferida dos viajantes corporativos no País, segundo a Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).