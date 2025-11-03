Esquina do Futuro e Lojas Lebes unem forças pela mobilidade elétrica gaúcha

Em um movimento que reforça o compromisso com a inovação e a sustentabilidade, a Esquina do Futuro anuncia a inauguração de mais cinco unidades de carregamento elétrico no Rio Grande do Sul. As cidades que já contam eletropostos são Santa Maria (Av. Pref. Evandro Behr, nº 6745 – Camobi) e Lajeado (Av. Benjamin Constant, nº 1320 - Centro), inaugurados em outubro. E Rolante, Caxias do Sul e Eldorado do Sul serão contempladas em novembro.

O avanço é fruto de uma parceria entre a Esquina do Futuro e as Lojas Lebes, uma das principais redes varejistas do estado, que passa a integrar o ecossistema de inovação em mobilidade elétrica. Além de representar a expansão e investimento no protagonismo gaúcho através da tecnologia e compromisso ambiental.

“Acreditamos que o futuro da mobilidade se constrói com parcerias sólidas e visão de futuro. As Lojas Lebes compartilham desse propósito, o que torna essa colaboração essencial para democratizar o acesso à recarga elétrica e impulsionar o desenvolvimento sustentável das cidades gaúchas”, destaca Eduardo Costa, CEO da Esquina do Futuro.

Segundo Otelmo Drebes, presidente do Grupo Lebes, a empresa está sempre atenta a iniciativas que ampliem e aprimorem a experiência dos clientes, e a instalação de pontos de recarga para carros elétricos em filiais Lebes é uma forma de unir conveniência, praticidade e inovação.

“O varejo pode, e deve, ser um agente de transformação por meio de soluções conectadas às novas demandas da sociedade. Investir em projetos que promovem o desenvolvimento e o bem-estar das comunidades onde atuamos faz parte do DNA da Lebes. Por isso, estamos muito felizes com essa parceria, que coloca o Grupo Lebes e o Rio Grande do Sul na vanguarda da mobilidade no Brasil”, destaca o empresário.

Aliança que faz parte de um projeto arrojado com o investimento superior a R$ 10 milhões, unindo o Chuí a Torres em uma malha elétrica inédita no Brasil. A meta é, até 2026, conectar o estado por meio de 50 pontos de recarga baseados em infraestrutura de qualidade, tecnologia de ponta e atentos aos desafios energéticos.

Os novos eletropostos seguem o padrão tecnológico da rede, equipados com carregadores WEG de até 40 kW/h, que garantem recargas rápidas e seguras. A exceção é em Rolante, que terá uma unidade de baixo carregamento e gratuita para clientes das Lojas Lebes.

Com isso, a Esquina do Futuro soma 22 eletropostos em operação no estado: dez em Porto Alegre, cinco na Região Metropolitana (Canoas, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Eldorado do Sul), quatro na Serra (Três Coroas, Rolante, Caxias do Sul e Taquara), um no Vale do Taquari (Lajeado), um na Região Central (Santa Maria) e um no Litoral Norte (Xangri-lá).