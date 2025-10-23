Governo atinge marca de R$ 200 bilhões em concessões rodoviárias

leilão de rodovias do Paraná o Brasil atingiu a soma de R$ 200 bilhões em concessões de rodovias realizadas pelo atual governo. Com oque foi realizado na tarde desta quinta-feira (23) na sede da B3, na capital paulista,

“É algo muito significativo, porque o País tinha feito 24 leilões do início do programa de concessão lá atrás, em 1998 até o ano de 2022. E agora, ao final desse ano, nós vamos terminar o ano com 22 leilões e vamos fazer outros 14 no ano que vem”, afirmou o Ministro dos Transportes, Renan Filho.

Segundo o ministro, o valor dos leilões de rodovias representa a maior parte dos investimentos privados já contratados pelo atual governo. “No total já foram contratados R$ 300 bilhões em todos os tipos de leilões: portos, aeroportos, até de florestas, porque agora a conservação de floresta está sendo leiloada também. Desses R$ 300 bilhões totais, o Ministério dos Transportes hoje completa R$ 200 bilhões, o que corresponde a dois terços dessa agenda de atração do investimento”, disse ele a jornalistas.

LEIA MAIS: Cinco projetos no RS integram mapa de complexos de hidrogênio no País



Desde 2023, o governo federal realizou 18 leilões de rodovias e mais quatro estão previstos até o final deste ano. O próximo deles, do lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná, acontece na próxima quinta-feira (30).“Esse será o sexto leilão do estado do Paraná. E temos também o leilão do Centro-Oeste. O último leilão do ano será da Fernão Dias, a BR 381, que liga Belo Horizonte a São Paulo. É um conjunto de leilões muito arrojado que está impulsionando o investimento privado na nossa infraestrutura”, disse o ministro.

De acordo com o ministro, os leilões de rodovias vêm sendo bastante competitivos, atraindo uma variedade de concorrentes. “Esses 18 leilões tiveram 14 empresas vitoriosas diferentes, demonstrando sempre novos entrantes e uma competição que derruba preço. A outra coisa que demonstra a competição é a derrubada de preço. O leilão de hoje colocou as tarifas que serão praticadas agora nesse novo contrato 52% menores do que as tarifas praticadas anteriormente, se elas fossem atualizadas pela inflação. Ou seja, o povo do Paraná está levando hoje um bom produto a preços muito melhores do que eles pagaram no passado”, ressaltou.