Consórcio CCGC vence leilão e vai investir R$ 1,22 bilhão no canal de acesso do Porto de Paranaguá

O Consórcio Canal Galheta Dragagem (CCGD) venceu nesta quarta-feira (22) o leilão realizado na B3, em São Paulo, pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e vai administrar o canal de acesso ao Porto de Paranaguá (PR). Com investimentos de R$ 1,22 bilhão, o consórcio será responsável pela dragagem e ampliação do calado dos atuais 13,5 metros para 15,5 metros, o que vai permitir o acesso de navios de grande porte e ampliação da capacidade operacional do porto, elevando a movimentação de cargas e o escoamento da produção.

A disputa se iniciou com quatro competidores e lances de desconto sobre o valor da tarifa, chegando a 12,63%. Na sequência, o processo evoluiu para a disputa de viva-voz, com 20 lances realizados sobre o valor da outorga, que chegou a R$ 276 milhões. O CCGD terá que investir R$ 1,22 bilhão nos cinco primeiros anos de concessão, além do valor de outorga pelo prazo de 25 anos. O consórcio CCGD é formado pelas empresas FTSPar e Grupo Deme.

"O sucesso dos leilões de hoje mostra a confiança do investidor no Brasil e no setor portuário", afirmou o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, depois de bater o martelo, na B3. Ao todo, neste ano, já foram concedidos seis terminais portuários, incluindo carga e passageiros, além do túnel Santos-Guarujá e o canal de acesso de Paranaguá. Outros leilões estão previstos até o fim do ano.

"Acreditar no amanhã é a melhor forma de ser feliz. Eu não tenho dúvida que, de maneira coletiva, o poder público, o poder privado, a sociedade civil organizada, cada vez mais vamos sonhar com um Brasil mais justo, mais solidário, mais soberano e, sobretudo, um Brasil dos brasileiros", complementou Costa Filho.

O secretário Nacional de Portos, Alex Ávila, afirmou estar realizado pela concessão do primeiro canal de acesso portuário do mundo. "Hoje tenho a sensação do dever cumprido, da contribuição com o setor, com a história da logística nacional e principalmente o grande sentimento que é um privilégio que é poder estar participando disso tudo. É muito bom fazer parte desse importantíssimo momento da história", ressaltou.

Ratinho Junior, governador do Paraná, reforçou que seu estado está no centro de 70% do PIB da América do Sul, um eixo de 1,8 trilhão de dólares. "O Porto de Paranaguá foi eleito seis vezes o melhor porto do Brasil. Com as novas obras e a dragagem, vamos aumentar em 35% a capacidade e reduzir em 12% o custo aos usuários. Isso é fruto de planejamento e gestão técnica. O nosso planejamento deu certo. Hoje o Paraná está na vanguarda da infraestrutura brasileira, crescendo o dobro do Brasil e alcançando números chineses, acima de 5% ao ano", mencionou.

Dinâmica do certame

Da disputa, organizada pelo MPor e pela Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), participaram quatro concorrentes e o leilão seguiu o critério hibrido, com a combinação de menor tarifa e maior valor de outorga. Pela manhã foram leiloados dois terminais: de Maceió, destinado ao transporte de passageiros, e do Rio de Janeiro, para operação offshore de petróleo

O CEO da FTS participações Societárias, representante da CCGD, Andre Maragliano, comemorou a concessão do canal de acesso do Porto de Paranaguá como um momento histórico para o Brasil e afirmou ser uma honra fazer parte dessa história. "Celebramos a concessão e a confiança do governo na capacidade da iniciativa privada de transformar a infraestrutura nacional. O canal de acesso é o coração do porto e, com essa concessão, garantiremos profundidade, manutenção permanente, modernização da sinalização. Sairemos dos 13,5 m de calado para 15,5, um avanço que vai permitir a entrada de navios maiores, mais cargas movimentadas e mais competitividade", informou.

O Porto

Paranaguá é o segundo maior porto do Brasil, depois do porto de Santos. Atualmente, o porto recebe 2.600 navios por ano, com destaque para movimentação de granéis sólidos, como soja e proteína animal, e também carga conteinerizada, granéis líquidos e carga em geral. O Porto de Paranaguá é a principal via de escoamento da safra dos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás e também recebe cargas de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rondônia.

Além de ampliar a movimentação de cargas, ampliar a eficiência e o comércio internacional, a concessão vai impulsionar também o desenvolvimento da região, com reflexos positivos na economia dos municípios próximos e na geração de emprego e renda nas cidades vizinhas e no Estado.

O aprofundamento do canal possibilitará a operação de navios de contêineres de grande porte, de até 366 metros, e de graneleiros com capacidade para 120 mil toneladas. A previsão é de que cada centímetro a mais no calado do canal de acesso corresponde a um aumento de 60 toneladas de carga no porão do navio.

O modelo de leilão de Paranaguá inaugura um novo formato de concessão que servirá de modelo para futuras concessões já previstas para os portos de Santos (SP), Itajaí (SC), Salvador (BA) e Rio Grande (RS).