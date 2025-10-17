SEST SENAT inaugura nova unidade em Ijuí

O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest-Senat) inaugurou na quinta-feira (16) uma nova unidade na cidade de Ijuí (RS). O espaço amplia a oferta de serviços de saúde e qualificação profissional para os trabalhadores do transporte e marca um salto em tecnologia, capacidade e sustentabilidade na Região Noroeste do Estado.

A nova unidade substitui a antiga sede, inaugurada em 2010, e foi construída em um terreno de 11.862 m², com 1.950 m² de área construída. O projeto arquitetônico incorpora soluções sustentáveis, como placas fotovoltaicas, sistema de captação e reúso de água da chuva e ponto de recarga para veículos elétricos. O investimento total ultrapassa R$ 21 milhões, contemplando aquisição do terreno, obras, fiscalização e equipamentos de ponta.

Com capacidade para realizar mais de 53 mil atendimentos por ano, o novo Sest-Senat de Ijuí oferecerá serviços de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, além de cursos presenciais e a distância voltados à qualificação dos profissionais do setor. A estrutura conta com salas de aula modernas, quatro cadeiras odontológicas, simulador de direção e ambientes voltados ao ensino digital.

“Ijuí é um polo estratégico do transporte e da agroindústria. Investir em infraestrutura moderna e sustentável é garantir que os trabalhadores do setor tenham acesso a serviços de qualidade onde quer que estejam”, afirma Vander Costa, presidente do Sistema Transporte (CNT, Sests-Senat e ITL).

Segundo ele, a nova unidade "representa nosso compromisso com a interiorização dos serviços e a valorização dos profissionais que movem o Brasil”.

A unidade entra em operação com uma equipe multidisciplinar formada por 26 profissionais, entre odontólogos, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, instrutores e equipe administrativa. Outros dois cargos estão em processo de seleção, reforçando o time técnico preparado para oferecer atendimento de excelência aos transportadores.

Segundo o presidente do Conselho Regional do Sest-Senat do Rio Grande do Sul, Sergio Tadeu Pereira, a nova sede simboliza o avanço da modernização da rede física da instituição no Estado. “Estamos ampliando nossa capacidade de atendimento e fortalecendo a presença do SEST SENAT em regiões estratégicas para o transporte. Ijuí é um ponto de conexão importante para o Mercosul e merece uma estrutura à altura de sua relevância”, destaca.

A nova unidade leva o nome de Glademir Zanette, uma das principais lideranças empresariais da logística no Estado. Fundador e CEO da Transportes Rodoviários Letsara, Zanette é reconhecido por sua atuação à frente da presidência da Associação Brasileira de Transporte Internacional (Abti)) e do Setnoroeste, sindicato que representa as empresas de transporte do noroeste gaúcho.

Também exerce a vice-presidência institucional da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Ijuí e a vice-presidência da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul (Fetransul).

Com presença consolidada em todas as regiões do Brasil, o Sest-Senat conta atualmente com 172 unidades operacionais espalhadas por todo o País, voltadas à formação, qualificação e promoção da saúde dos trabalhadores do transporte.

A instituição é referência nacional em capacitação profissional, com metodologias inovadoras e conteúdos alinhados às transformações do setor. Os cursos presenciais e a distância abrangem áreas como transporte, logística, gestão, segurança e desenvolvimento pessoal, preparando os profissionais para atuar com eficiência, responsabilidade e domínio de novas tecnologias.

A inauguração em Ijuí faz parte do plano de expansão e modernização da rede física do Sest-Senat, que busca ampliar o acesso dos trabalhadores do transporte a serviços de qualidade em todo o País.

No Rio Grande do Sul, o Sest-Senat conta agora com 14 unidades em funcionamento, localizadas em Bento Gonçalves, Carazinho, Caxias do Sul, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Uruguaiana e, agora, Ijuí. O plano estadual prevê ainda inaugurações em Cachoeira do Sul, Lajeado e Porto Alegre.