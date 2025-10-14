Porto Alegre,

Publicada em 14 de Outubro de 2025 às 00:55

VLI fecha acordo de até R$ 500 milhões para manutenção de locomotivas

O acordo fechado com a Progress Rail, empresa do grupo Caterpillar, não contempla a manutenção dos vagões de carga

ANTF/Divulga??o/jc
Agências
Um contrato assinado pela VLI e a Progress Rail para a manutenção de locomotivas no corredor ferroviário Norte, entre Tocantins e Maranhão, prevê investimento de até R$ 500 milhões nos próximos dez anos.
A VLI tem 600 locomotivas e 21 mil vagões e administra cerca de 8.000 quilômetros de trilhos, sendo 720 quilômetros na Ferrovia Norte-Sul e, o restante, na FCA (Ferrovia Centro-Atlântica), além de operar também na Estrada de Ferro Vitória a Minas e na Estrada de Ferro Carajás, ambas sob concessão da Vale.
O acordo fechado com a Progress Rail, empresa do grupo Caterpillar, contempla somente a manutenção de locomotivas, conforme as necessidades detectadas, sem incluir os vagões de carga.
Segundo a VLI, o foco será a manutenção das operações ferroviárias que ligam Tocantins ao sistema portuário de São Luís, e que capta cargas do Matopiba - fronteira agrícola que compreende Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, Mato Grosso, Goiás e Pará. O acordo é o primeiro do gênero fechado pela Progress Rail na América do Sul.
 

