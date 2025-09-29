Caminhões a gás avançam nas estradas, mas o abastecimento ainda é desafio

Especial para o JC

Menos poluentes, especialmente pelo lançamento reduzido de partículas prejudiciais aos seres humanos, em comparação com o diesel, os caminhões movidos a gás são uma das apostas da Scania na área de sustentabilidade. Ampliar o número de veículos rodando nas estradas com GNV, GLP e GNC, porém, ainda depende de um fator externo, sinaliza Alexandre Felix, gerente de negócios da Scania Brasil.

“Já colocamos, desde o ano de 2020, em torno de mil caminhões com essa matriz nas estradas. Do litoral sul ao nordeste, se consegue chegar tranquilamente com a rede de abastecimento disponível, o maior problema é no Interior do Brasil”, explica Felix.

A expansão desse modelo, diz o executivo, atende desde uma demanda de empresas que querem ter em seus balanços de ESG um fator diferencial de logística sustentável - e acaba levando transportadoras a aderir ao sistema.

“O que temos feito é nos aproximar diretamente das companhias de gás de cada Estado para mostrar que há demanda, verificarmos com estãos os projetos de redes de abastecimento Brasil afora e tentar apoiar essa malha”, ressalta Felix.

Apesar dos benefícios, o avanço da tecnologia enfrenta obstáculos importantes. O principal deles é a infraestrutura de abastecimento. O executivo estima que o Brasil possui cerca de 2.000 postos com GNV, concentrados principalmente nas regiões Sudeste e Sul. No caso do GNC e do GLP, a presença é ainda mais restrita, dificultando rotas de longa distância e limitando o uso a trajetos urbanos ou regionais.

Na Transposul, a Scania começou a comercializar seus primeiros caminhões semi-novos com cilindros para armazenamento a gás. Essa segunda geração de caminhões sustentáveis, explica o executivo, dá a largada para um novo avanço do setor.

“A empresa que coloca um caminhão a gás no comércio de usados sinaliza que ela está também adquirindo novos veículos e, assim, dando a possibilidade de outras empresas comprarem o seu modelo movido a gás”, explica o gerente de negócios da Scania.

O executivo, ressalta, porém, que os preços desses modelos, hoje, são equivalentes aos de motor a diesel.

“Inicialmente custavam cerca de 25% mais, porque os motores eram importados. Como nacionalizamos essa produção e a demanda aumentou, os preços praticamente se equalizaram”, assegura Felix.

Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o número de caminhões licenciados com motorização a gás cresceu mais de 60% entre 2022 e 2024, embora ainda represente menos de 3% da frota total de pesados no país.

Os caminhões a gás têm atraído atenção principalmente por seu menor impacto ambiental. De acordo com o IBAMA e estudos do setor automotivo, veículos movidos a GNV e GNC podem emitir até 20% menos CO₂ do que seus equivalentes a diesel, além de produzirem quantidades significativamente menores de material particulado e óxidos de nitrogênio (NOx), substâncias associadas à poluição do ar e a doenças respiratórias.

Além do menor impacto ambiental, outra vantagem está no nível de ruído. Caminhões a gás são até 50% mais silenciosos, o que os torna ideais para operações urbanas noturnas e entregas em centros urbanos com restrições de ruído.