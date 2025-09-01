Marcopolo conquista acreditação com reconhecimento nacional e internacional de competência técnica em testes e engenharia

A Marcopolo, referência mundial no desenvolvimento de soluções de mobilidade, obteve a acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, que estabelece requisitos para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Concedido pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro, a acreditação confirma que o laboratório de testes e engenharia experimental da unidade Ana Rech, em Caxias do Sul (RS), opera com competência e gera resultados válidos, promovendo assim a confiança em seu trabalho tanto em nível nacional quanto internacional.

A acreditação - nº CRL 1962 - abrange uma ampla gama de ensaios realizados pelo Laboratório de Testes e Engenharia Experimental da unidade Ana Rech. Entre eles estão testes mecânicos (como ancoragem de cintos de segurança e resistência de encostos), ensaios térmicos (como flamabilidade de materiais internos), acústicos e de vibração (como pressão sonora de buzinas), além de análises químicas (como névoa salina e intemperismo acelerado) e ópticas (como brilho de superfícies).

Na prática, a acreditação atesta a competência técnica da Marcopolo para conduzir ensaios com validade nacional e internacional, desde testes de segurança de componentes veiculares até análises de resistência e durabilidade dos materiais utilizados nos ônibus produzidos pela empresa.

A acreditação é resultado de três anos de investimento, aprimoramento de processos e trabalho colaborativo entre as equipes. Mais do que um marco técnico, a acreditação reforça o compromisso da companhia com a qualidade de seus produtos, a segurança dos passageiros e o avanço da mobilidade. “Essa conquista é fruto de muito empenho coletivo e representa um salto importante no fortalecimento da nossa engenharia”, afirma Mauricio Gazzi, gerente de Desenvolvimento de Produtos e Tecnologias.

Essa conquista representa um passo estratégico para a Marcopolo, consolidando sua capacidade técnica e ampliando sua competitividade no mercado. Mais do que um reconhecimento formal, o selo simboliza a liderança da empresa no setor, reafirmando seu papel na transformação do transporte urbano e na oferta de soluções confiáveis para clientes e parceiros.