Marcopolo conquista acreditação com reconhecimento nacional e internacional de competência técnica em testes e engenharia

A Marcopolo, referência mundial no desenvolvimento de soluções de mobilidade, obteve a acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, que estabelece requisitos para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Concedido pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro, a acreditação confirma que o laboratório de testes e engenharia experimental da unidade Ana Rech, em Caxias do Sul (RS), opera com competência e gera resultados válidos, promovendo assim a confiança em seu trabalho tanto em nível nacional quanto internacional.
A acreditação - nº CRL 1962 - abrange uma ampla gama de ensaios realizados pelo Laboratório de Testes e Engenharia Experimental da unidade Ana Rech. Entre eles estão testes mecânicos (como ancoragem de cintos de segurança e resistência de encostos), ensaios térmicos (como flamabilidade de materiais internos), acústicos e de vibração (como pressão sonora de buzinas), além de análises químicas (como névoa salina e intemperismo acelerado) e ópticas (como brilho de superfícies).
Na prática, a acreditação atesta a competência técnica da Marcopolo para conduzir ensaios com validade nacional e internacional, desde testes de segurança de componentes veiculares até análises de resistência e durabilidade dos materiais utilizados nos ônibus produzidos pela empresa.
A acreditação é resultado de três anos de investimento, aprimoramento de processos e trabalho colaborativo entre as equipes. Mais do que um marco técnico, a acreditação reforça o compromisso da companhia com a qualidade de seus produtos, a segurança dos passageiros e o avanço da mobilidade. “Essa conquista é fruto de muito empenho coletivo e representa um salto importante no fortalecimento da nossa engenharia”, afirma Mauricio Gazzi, gerente de Desenvolvimento de Produtos e Tecnologias.
Essa conquista representa um passo estratégico para a Marcopolo, consolidando sua capacidade técnica e ampliando sua competitividade no mercado. Mais do que um reconhecimento formal, o selo simboliza a liderança da empresa no setor, reafirmando seu papel na transformação do transporte urbano e na oferta de soluções confiáveis para clientes e parceiros.
Empresa amplia participação no mercado de rodoviários
A Marcopolo encerrou o segundo trimestre de 2025 com receita líquida consolidada de R$ 2,3 bilhões, crescimento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho reflete o avanço da participação de mercado no segmento de rodoviários no Brasil, que cresceu de 46,8% no 1T25 para 53,1% no 2T25, além do crescimento das exportações e das operações internacionais.
No acumulado do primeiro semestre deste ano, a receita líquida operacional da companhia foi de R$ 3,9 bilhões, 10,2% acima do mesmo período de 2024, como resultado do aumento das vendas no Brasil e no exterior. Ao todo, foram 7.200 unidades faturadas no 1S25, contra 6.831 unidades no 1S24.
A produção total da Marcopolo no 2T25 foi de 3.800 unidades. Do total, 3.077 unidades foram produzidas no Brasil e 723 no exterior, crescimento de 12,4% nas unidades fabricadas fora do País.
No período, foram registradas 3.904 unidades na receita líquida consolidada: 2.868 unidades foram faturadas no Brasil, 343 exportadas a partir do Brasil e 693 faturadas diretamente nas operações internacionais.
O lucro bruto da companhia foi de R$ 593,2 milhões, com margem bruta de 25,7%, enquanto o EBITDA consolidado somou R$ 398,3 milhões, com margem de 17,3%. O lucro líquido totalizou R$ 321,1 milhões, com margem de 13,9%.
"O mix de vendas no 2T25 foi mais robusto que no primeiro trimestre, com maior participação de rodoviários e expansão relevante das operações internacionais. Mantivemos margens consistentes mesmo com um cenário desafiador no mercado doméstico", comenta Pablo Motta, CFO da Marcopolo
As exportações a partir do Brasil tiveram desempenho positivo, com destaque para rodoviários e Volares, totalizando 343 unidades. A Marcopolo também realizou no 2T25 a entrega de conjuntos de vagões ferroviários para o transporte de passageiros no Chile, marcando o início de sua atuação internacional nesse novo segmento.
Nas operações internacionais, a Marcopolo manteve atuação sólida e foco em produtos de maior valor agregado, com destaque para os ônibus urbanos na Austrália (Volgren) e os bons volumes de rodoviários na Argentina (Metalsur).
"A Marcopolo projeta um segundo semestre com sinergias positivas associadas à sazonalidade em seus principais mercados. A tendência é de estabilização dos volumes em patamares levemente superiores ao do primeiro semestre, com concentração de vendas em produtos de maior valor agregado", finaliza Motta.