Savar entrega 20 caminhões Mercedes para a Buzin Transportes

A Savar, concessionária de veículos comerciais no Rio Grande do Sul, realizou, na semana passada, em Porto Alegre, a entrega de 20 caminhões Mercedes-Benz para a Buzin Transportes, empresa que investiu R$ 25 milhões na renovação de sua frota. O investimento também inclui rodotrens, reforçando o reconhecimento do mercado na linha extra pesada da marca.



Para o diretor executivo da Savar, Joel Alberto Beckenkamp, a operação evidencia o sucesso do processo de modernização dos veículos. “Nosso foco na transformação e inovação resultou em caminhões com melhor custo por quilômetro rodado, o que é comprovado diariamente pelos nossos clientes. Investimos em treinamentos de motoristas, telemetria, gestão de frotas e acompanhamento de desempenho, fortalecendo nossa presença e competitividade no mercado”, destaca Beckenkamp.

LEIA MAIS: Estratégia nacional visa fortalecer qualidade na cadeia de suprimentos

Foi a boa média de desempenho que motivou a Buzin Transportes a ampliar sua frota com os veículos da Mercedes-Benz. A empresa, que atua há 57 anos em dez estados do Brasil, enxergou na performance dos caminhões uma oportunidade de atender ainda melhor seus clientes. O CEO Leonardo Busin também destaca o alto nível durante as negociações com a Savar.



“Nosso compromisso é atender às necessidades e exigências de nossos clientes, e isso passa por renovar constantemente nossa frota. A performance da Mercedes-Benz e a negociação com a Savar fizeram toda a diferença. Esta aquisição marca o início de uma parceria que certamente abrirá caminho para investimentos ainda maiores”, afirma Leonardo.