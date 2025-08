TranspoSul 2025 apresenta soluções inovadoras em pneus que reduzem consumo de combustível

Especialistas estimam que os pneus sejam responsáveis por até 30% do consumo total de combustível de um caminhão. A resistência ao rolamento é a força que o motor do veículo precisa vencer para manter o pneu em movimento em uma superfície plana.

Para conhecer o que há de mais moderno nessa área, entre os dias 23 e 26 de setembro, o Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre, recebe a 24ª edição da TranspoSul - Feira e Congresso de Transporte e Logística, realizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs). A TranspoSul é a maior feira e congresso de transporte e logística da região Sul do Brasil, segundo informa a assessoria de comunicação do Setcergs.

Um dos destaques da programação será a apresentação de tecnologias de última geração em pneus para transporte rodoviário, que prometem ganhos expressivos em desempenho, segurança e economia operacional.

A feira reunirá fornecedores que já incorporam essas soluções ao mercado, como compostos com nanopartículas de sílica e carbono, designs otimizados de banda de rodagem, sensores para monitoramento inteligente e materiais ecológicos para pneus verdes, entre outras inovações.

A 24ª TranspoSul é uma realização do Setcergs. Para mais informações, acesse https://transposul.com/