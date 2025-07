Painel sobre Logística Inteligente é destaque no Futurecom 2025

O mercado global de logística inteligente foi avaliado em US$ 31,7 bilhões em 2023, e deve atingir US$ 185,6 bilhões até 2032, com CAGR de 21,7% entre 2024 e 2032, segundo a Reports and Insights. A Logística Inteligente será um dos pontos altos da programação do Future Congress, trilha de conteúdo da 30ª edição do Futurecom, maior plataforma de conectividade, tecnologia e inovação da América Latina, e um importante hub em soluções para cibersegurança e facilitador da transformação digital.

O painel "Logística inteligente, conectada e autônoma. Futuro ou sonho?" acontece no dia 30 de setembro, das 14h30min às 15h30min, na Plenária 2, e reunirá nomes estratégicos do setor para discutir os caminhos da automação, conectividade em tempo real e inteligência artificial na logística moderna.

Com mediação de Pedro Moreira, presidente da Abralog, o debate contará com a participação de Jean Prisco, gerente geral de Tecnologia da Informação da MRS, e Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul, que trarão diferentes visões sobre os desafios e oportunidades da digitalização logística no Brasil e no mundo. A discussão acontece no contexto do Futurecom, que será realizada de 30 de setembro a 2 de outubro, no São Paulo Expo, e reunirá mais de 300 marcas expositoras e 30 mil visitantes.