Autoridades europeias apresentam setor portuário da Noruega para Missão da ABTP

Autoridades norueguesas apresentaram à Missão da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) em Oslo características que tornam o País uma das potências sustentáveis na navegação mundial. São séculos de história na navegação e uma geografia que favorece o transporte marítimo, inclusive para circulação de produtos internos e entre vizinhos.

Segundo a vice-ministra Kristina Sigurdsdottir Hansen, do Ministério do Comércio, Indústria e Pesca, não apenas 91% dos bens transportados para dentro e fora da Noruega passam pelo mar, como também 41% do transporte doméstico. Para efeitos de comparação, no Brasil, a cabotagem, que é a navegação interna, corresponde hoje a apenas 13% dos produtos transportados.

Os portos da Noruega, com gestão privada ou executada pelos governos municipais, são instrumento para transição à economia verde, conta ela. As metas de descarbonização no País são bastante ousadas, prevendo um corte pela metade das emissões até 2030, sendo que muito já foi reduzido nos últimos anos. "O nosso setor portuário é muito diversificado e descentralizado, com um papel relevante do setor na transição para combustíveis verdes, o que traz mais competitividade", afirmou a vice-ministra.

Ela explicou aos integrantes da Missão da ABTP que os portos públicos na Noruega são majoritariamente controlados pelos municípios, que possuem suas estruturas locais e se organizam de maneira muito eficiente e atuando também em parceria com agentes privados. "Queremos colaborar com o Brasil de diversas formas no setor de portos e temos muito a crescer juntos", disse Kristina, lembrando que a Noruega estará presente na COP-30, que ocorrerá neste ano em Belém (PA).

Aslaug Nygård, diretora do Departamento da América Latina e Caribe no Ministério dos Negócios Estrangeiros, também foi ao encontro da Missão e lembrou que o Brasil é o parceiro mais relevante da Noruega na região. Ela destacou que ambos os países compartilham valores similares em temas relacionados a questões ambientais e climáticas. "Nós temos muita experiência em navegação e na gestão de portos com baixas emissões, especialmente no setor de óleo e gás, que é relevante para uma transição verde pelo uso de tecnologia", disse ela.

Ambas as autoridades lembraram as parcerias ambientais entre os dois países, notadamente no Fundo Amazônia. O presidente do conselho da ABTP, Roberto Oliva, destacou a Noruega como exemplo mundial em sustentabilidade, além de apontar a forte presença das companhias norueguesas no Brasil, como Odjeffel, Hydro e G2 Ocean. "Há uma sólida relação entre Brasil e Noruega e isso nos aproxima muito. Uma missão desta, com 70 pessoas, traz o entendimento para nós do funcionamento do setor de portos aqui."

A reunião tratou das oportunidades de intercâmbio de conhecimento e cooperação técnica, em linha com os compromissos de ambos os países com a inovação na economia azul. Rodrigo Buffara, diretor de operações da Cotriguaçu e conselheiro da ABTP, destacou a experiência milenar da Noruega em navegação e portos e o aprendizado advindo da missão em temas como produção de energia limpa. Os países têm assinado um Memorando de Entendimento sobre a descarbonização da navegação.

O presidente da ABTP, Jesualdo Silva, destacou a importância das trocas entre os países. "O fortalecimento da relação institucional entre Brasil e Noruega é fundamental para promover avanços consistentes no setor portuário brasileiro. A Noruega é referência mundial em inovação, sustentabilidade e governança portuária, e esse diálogo direto com autoridades e instituições do País permite uma valiosa troca de experiências.

Ao estreitar esses laços, criamos oportunidades para parcerias estratégicas, atração de investimentos e adoção de boas práticas que podem acelerar a modernização da nossa infraestrutura portuária, além de ampliar a competitividade do Brasil no comércio internacional e impulsionar uma transição mais sustentável nos nossos portos", finalizou.