Após terceiro reajuste da Petrobras em 2025, diesel cai mais de 2,6% em maio, aponta Edenred Ticket Log

De acordo com a mais nova análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, o diesel comum e o tipo S-10 tiveram preços médios de R$ 6,25 e R$ 6,31, respectivamente, na primeira quinzena de maio. Os valores representam quedas respectivas de 2,65% e 2,62% para os dois tipos de combustível, na comparação com o período equivalente de abril.

"A queda de mais de 2,6% nos preços médios do diesel comum e do tipo S-10 nesta primeira quinzena de maio representa um recuo de R$ 0,17 por litro em relação ao início de abril, um centavo a mais do que o último corte anunciado pela Petrobras às distribuidoras, de R$ 0,16. Esse movimento reflete o terceiro reajuste para baixo promovido pela estatal em 2025 e mostra que o repasse tem chegado às bombas, contribuído para aliviar os custos com abastecimento", analisa Renato Mascarenhas, diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade.

Com o reajuste, ao analisar os valores médios regionalmente, nota-se que, em comparação com a primeira quinzena de abril, todas as regiões do Brasil acompanharam a média nacional e registraram queda, com destaques para o Sul, que registrou as maiores quedas do País para o diesel comum (3,37%), e para S-10 (3,03%, mesma redução do Centro-Oeste).

O Sul foi, também, onde se comercializou, mais uma vez, o diesel mais barato do País, para ambos os tipos. Na região, o diesel comum foi comercializado em média a R$ 6,03, enquanto o S-10 foi vendido à média de R$ 6,09. Já os preços mais caros foram encontrados no Norte, onde se vendeu o diesel S-10 a R$ 6,75, mesmo após queda de 2,03%, e o comum a R$ 6,91, depois de redução de 1,29%.

Na avaliação por estados, o destaque da primeira quinzena de maio foi novamente o Acre, que registrou as maiores médias para os dois tipos de diesel.

Após queda de 0,89%, o tipo comum alcançou o valor de R$ 7,78 no estado, enquanto o S-10, que apresentou redução de 1,78%, caiu para R$ 7,73. A maior redução para o diesel comum aconteceu em Alagoas, onde o preço médio do combustível recuou para R$ 6,33 após queda de 6,08%.

Já o menor preço médio para o diesel comum foi registrado nos postos do Paraná, a R$ 6,00, após queda de 3,85% na comparação com a primeira quinzena de abril. Enquanto isso, o menor preço para o diesel S-10 foi encontrado em Pernambuco, onde se comercializou o combustível a R$ 5,95, depois de queda de 4,49% em comparação ao mesmo período do mês anterior, a maior redução entre todos os estados brasileiros.

Vale destacar também que os maiores aumentos nos preços de ambos os tipos de diesel foram registrados no Amazonas, onde os motoristas viram alta de 0,86% no tipo comum, o que elevou o preço médio do combustível a R$ 7,00. Já o S-10 teve alta de 0,28% no estado, chegando ao preço médio de R$ 7,05.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo.