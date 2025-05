Brics institui fórum fixo sobre infraestrutura

A carta do GT também formalizou o apoio à criação da Aliança Internacional de Logística do Brics, prevista para funcionar junto ao grupo de trabalho. A proposta é reunir setor público e privado para promover conectividade, resposta a emergências e resiliência climática. Os países endossaram a coordenação com o Conselho Empresarial do Brics para garantir sinergia entre iniciativas governamentais e empresariais.

A carta ressalta ainda que os membros se opõem a medidas unilaterais que possam gerar distorções de mercado ou restringir o acesso a tecnologias essenciais à segurança e eficiência no setor. Foi reafirmado o compromisso de respeitar a soberania e as capacidades nacionais de cada Estado-membro, além da rejeição ao protecionismo comercial no setor de transporte e logística.

De acordo com a carta ministerial, o BISTML terá como objetivo "enfrentar os desafios de infraestrutura com soluções inovadoras e integradas, com foco em sistemas de transporte resilientes ao clima, tecnologias limpas e práticas ambientais". Os países também se comprometeram a compartilhar experiências e boas práticas, além de elaborar relatórios técnicos sobre integração de infraestrutura e adaptação climática.

Os países do Brics formalizaram, na semana passada, a criação de um instituto permanente voltado à sustentabilidade e integração da infraestrutura de transportes. A decisão foi oficializada em carta ministerial ao final da reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Transportes. O novo órgão, nomeado como Instituto Brics para Transporte Sustentável, Mobilidade e Logística (BISTML, na sigla em inglês), terá agendas coletivas com todos os membros do bloco.

Líderes do setor de transporte e logística discutem inovação

As transformações tecnológicas e as inovações no setor de transporte e logística vêm impactando diretamente como mercadorias circulam, serviços são prestados e empresas se relacionam com seus clientes. Foi com esse propósito que o Divelog Summit reuniu, na semana passada, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, profissionais, especialistas e representantes de empresas para um dia de imersão em debates sobre o futuro da logística.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) e o núcleo Comjovem Porto Alegre participaram do encontro, que teve como palco o Instituto Caldeira - hub de inovação instalado no 4º Distrito da capital gaúcha, referência em iniciativas voltadas à transformação digital e ao desenvolvimento de soluções inovadoras.

"O setor de logística funciona como uma engrenagem, mas, muitas vezes, é desconexo. Temos embarcadores de um lado, transportadores de outro e empresas de inovação em outro ponto, sem uma integração efetiva. O Divelog Innovation Summit nasceu justamente para mudar isso, para criar conexões e construir algo novo, onde as dores de uma parte possam ser entendidas e solucionadas em conjunto com outras", afirmou o diretor da Divelog e integrante da Comjovem Porto Alegre, Junior Cavalca.

Um dos convidados, Bruno Bazanella, especialista em mobilidade, falou sobre a necessidade de adaptação estratégica diante de tantas mudanças simultâneas:

Outros destaques da programação incluíram a palestra de Cristiane Cunha que falou sobre o projeto de implantação de uma fábrica de aviões no Rio Grande do Sul destacando o crescimento da aviação geral no Brasil — que hoje é o segundo maior mercado do mundo em número de voos, atrás apenas dos Estados Unidos — e a abordagem de Nestor Felpi sobre o papel das logtechs na revolução digital do setor.