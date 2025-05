CSG desembolsa mais de R$ 280 milhões em infraestrutura viária no segundo ano de concessão

Durante o segundo ano de concessão, a CSG desembolsou R$ 281,4 milhões nas rodovias administradas pela empresa entre o Vale do Caí e Serra Gaúcha. Dentre as ações realizadas estão a recuperação parcial dos danos causados pelas chuvas de abril e maio de 2024, além da aplicação de recursos em tecnologia, segurança e manutenção das vias.

O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, destaca que o segundo ano de concessão passou pelo desafio de enfrentar a emergência climática que isolou municípios inteiros, bloqueou acessos vitais e comprometeu a segurança das estradas.

"Trabalhamos com resiliência, agilidade e com esforço técnico e financeiro de grandes proporções. Foram 159 pontos em rodovias com danos que não teriam como ser previstos. Boa parte do valor desembolsado foi destinado à recuperação emergencial da infraestrutura viária. As obras exigiram ações rápidas e coordenadas para restabelecer o fluxo em regiões críticas", salienta.

No dia 5 de maio de 2024, apenas cinco dias após os grandes deslizamentos que isolaram a Serra Gaúcha do Vale do Caí de outras regiões do Estado e do País, a concessionária já havia construído e liberado um desvio em Antônio Prado, na ERS-122. Barreiras também foram removidas em pontos da BRS-470 e da ERS-446. Outra frente de atuação aconteceu em outro trecho da ERS-122, entre os km 39 e 44, em Farroupilha, onde deslizamentos causaram danos severos na pista.

"O esforço e o empenho das nossas equipes permitiram reestabelecer em apenas 17 dias o fluxo de veículos entre Porto Alegre e Caxias do Sul pelo caminho mais curto, o que facilitou a chegada de insumos e ajudas humanitárias ao Estado, já que o aeroporto Salgado Filho permanecia inoperante", relembra Peres.

Segurança viária e modernização tecnológica

Dentre as ações realizadas no período, a CSG também apresentou dados de investimentos em segurança viária e modernização da malha viária. No total, foram implantados 280 mil metros quadrados de sinalização horizontal e 77 mil tachões refletivos.

A estruturação de uma fábrica própria possibilitou a produção de 1,8 mil novas placas e dispositivos de contenção em pontos críticos da ERS-122. Além disso, também foram implementadas Linhas de Estímulo à Redução de Velocidade (LERV).

Segundo o diretor Operacional da CSG, Cleber Zanette dos Santos, as iniciativas previstas em contrato foram realizadas no tempo hábil. Ele acrescenta que outros valores são aplicados visando os trabalhos nos próximos anos de concessão.

"Quando se trata de investimentos procuramos sempre planejar ações que, de alguma forma, possam beneficiar a população e ao mesmo tempo nos ajudam a prever futuras melhorias e riscos. Um exemplo são as estações meteorológicas, que servem para colher dados sobre o clima, assim podemos estar à frente e evitar danos maiores em caso se catástrofes climáticas como ocorreu em 2024", explica.

A infraestrutura da CSG passou a contar com seis estações meteorológicas, seis painéis de mensagens variáveis, 42 unidades do Sistema de Análise de Tráfego (SAT) e 55 equipamentos de controle de velocidade.

Em parceria com a TIM, houve a ampliação da cobertura de dados 4G para 96% das rodovias concedidas, com 58 torres revitalizadas e 10 novas instaladas.

Conservação, manutenção e atendimento

No último ano, a concessionária executou 26 milhões de m² de roçada, 147 km de poda alta e 31 mil metros de limpeza de drenagem, além da pintura de 98 mil m² de dispositivos de escoamento. A manutenção do pavimento também foi prioridade, com 280 mil m² de recuperação e a instalação de 18 mil metros de drenos. Obras de Arte Especiais (OAEs), como pontes e viadutos, receberam 41 mil m² de reabilitação, incluindo a substituição de 8,7 mil metros de guarda-corpos e barreiras de concreto em 70 pontes.

"Entre os marcos estruturais do ano está o início da duplicação da ponte sobre o Arroio Tega (km 73,8 da ERS-122), uma obra de arte especial de grande envergadura, com 267 metros de extensão e quase 40 metros de altura, integrada ao projeto de duplicação do contorno norte de Caxias do Sul, com R$ 50 milhões de investimento", destaca o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres.

LEIA AINDA: Nova instrução normativa reconhece insumos e impulsiona setor de transportes no RS



Em um ano, a frota operacional da concessionária - composta por ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção - foi responsável por 11.109 atendimentos, dos quais 352 clínicos e 1,8 mil relacionados a emergências e 8,9 mil relativos a panes (elétrica, seca ou mecânica) e troca de pneus. Mais de 150 mil pessoas foram atendidas com informações sobre a rodovia e o sistema de pedágio eletrônico free flow, sendo 85 mil presencialmente nas nove bases de atendimento.

Do ponto de vista econômico, a CSG destinou mais de R$ 50 milhões em impostos para 18 municípios, por meio do Imposto Sobre Serviços (ISS) e outras tributações, contribuindo com o desenvolvimento regional e a sustentabilidade fiscal dos municípios do Vale do Caí a Serra Gaúcha.