Empresa gaúcha investe no polo logístico de Santa Catarina

A posição geográfica da fábrica e a falta de investimentos na malha rodoviária, ferroviária, portuária e naval dificultam as operações logísticas para o Sudeste do País. Neste sentido, o empresário gaúcho Cristiano Grillo, de Caxias do Sul, encontrou em Santa Catarina o epicentro para expandir seus negócios.

O estado, que é um polo logístico estratégico, com portos de alta performance e uma ampla malha rodoviária, tem recebido, nos últimos anos, fortes incentivos voltados à inovação. Ostenta, ainda, a segunda posição no Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID), com um volume de exportações que atingiu a marca de US$ 11,6 bilhões em 2024 e importações que somaram US$ 33,7 bilhões, se consolidando como uma referência no mercado nacional e internacional.

A Metalmatrix, empresa com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, fabricante de abraçadeiras metálicas, percebeu esse potencial e instalou recentemente seu Centro de Distribuição na região. "Encontrei em Navegantes um potencial de levar a Metalmatrix a outros patamares", ressalta Grillo, sobre o polo logístico Navepark. Para ele, a localização estratégica, a 600km do Sul e do Sudeste, e a infraestrutura completa foram determinantes para dar este passo. "Fornecemos para todo o Brasil e, também, para o exterior. Essa qualidade logística agrega muito ao nosso desempenho com entregas mais rápidas e eficazes".

O segredo do sucesso, segundo ele, está em um galpão logístico moderno, com 15 metros de altura, capacidade para diversas necessidades e localização privilegiada no Complexo Empresarial Multissetorial Navepark. "Precisamos de espaço, altura, facilidades e experiência, e o Navepark nos oferece tudo isso", afirma Grillo.

A história de Cristiano Grillo é apenas um exemplo do potencial de Santa Catarina como polo logístico. O estado atrai empresas que buscam infraestrutura de ponta, localização estratégica e um ambiente propício para o crescimento. "Santa Catarina se consolida como uma escolha estratégica para negócios que demandam agilidade, competitividade e integração global", destaca Thiago Cabral, CEO da ABC & Embralot.