Obras em rodovias da Fronteira Oeste melhoram segurança e promovem desenvolvimento

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) -, está investindo R$ 164 milhões em obras de pavimentação e manutenção de rodovias na região da Fronteira Oeste. As ações visam melhorar a infraestrutura viária, impulsionar o desenvolvimento econômico e proporcionar mais segurança e conforto aos usuários das estradas.

Uma das melhorias em andamento é a pavimentação de 52 quilômetros da ERS-566, entre os municípios de Alegrete e Maçambará, que já conta com 41 quilômetros de revestimento asfáltico concluídos. O total dos serviços têm investimento de R$ 77 milhões do Estado, além de R$ 51 milhões oriundos de uma dação em pagamento de uma antiga área da CEEE.

Outro projeto é a pavimentação da rodovia ERS-176 no trecho entre Manoel Viana e o entroncamento com a BRS-287 (em Sobradinho). O Estado já destinou R$ 3 milhões à execução das atividades iniciais da obra, como limpeza da área, remoção de vegetação e terraplenagem nos primeiros cinco quilômetros, após a interseção com a RSC-377. O recurso total estimado para pavimentar os 36 quilômetros é de R$ 69,9 milhões.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destaca a importância das ações na região. "A pavimentação da ERS-566 e da ERS-176 é um marco para a Fronteira Oeste, pois vai impulsionar o escoamento da produção agropecuária e facilitar o acesso aos serviços essenciais. Esse investimento robusto demonstra nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social da Fronteira Oeste", afirma.