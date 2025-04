Grupo Nelson Heusi e Titan Cargo criam o maior conglomerado logístico do Mercosul

O Grupo Nelson Heusi (GNH), um dos mais diversificados conglomerados logísticos do Brasil, e a Titan Cargo, transportadora com foco em operações no Mercosul, anunciaram uma aliança estratégica que promete transformar o setor logístico na América do Sul. A parceria tem como objetivo ampliar a eficiência das operações, reduzir custos e oferecer soluções integradas e tecnológicas para empresas de diferentes setores, consolidando-se como o maior player do segmento no bloco econômico.

O GNH cresceu 41% em 2024 e projeta superar 45% para este ano. "A empresa vem crescendo, nos últimos anos, em média, na ordem de 30% ao ano. Movimentamos em 2024 28 bilhões de dólares em mercadorias, com transações para mais de 120 países, abrangendo os quatro continentes. A parceria fortalece esse ritmo acelerado e nos projeta ainda mais em um segmento em ascensão", explica Marcos Heusi, CEO do Grupo Nelson Heusi, quarta geração à frente da companhia.

Com 92 anos de experiência no setor, o Grupo Nelson Heusi é referência em liberação aduaneira, transportes internacionais, armazenagem e distribuição. A companhia opera em diversos modais e integra as principais rotas comerciais do Mercosul. Já a Titan Cargo, que conta com profissionais de referência no segmento e é especialista no transporte de cargas sensíveis e de alto valor, destaca-se pelo uso de tecnologia avançada e protocolos rigorosos de segurança, por garantir eficiência e confiabilidade em entregas estratégicas.

"Neste momento, nossa parceria está focada no transporte terrestre, em gerar, inicialmente, uma economia de 12% nos custos logísticos para os clientes, com otimização de rotas e processos. Toda essa movimentação também trará um incremento econômico direto e indireto, com a previsão de 350 novos postos de trabalho. Somos uma empresa catarinense, com sede em Itajaí, mas com atuação global. Além disso, com essa nova parceria, passamos a transportar todos os tipos de produtos, com as licenças homologadas pelos órgãos responsáveis, o que nos assegura uma capilaridade e uma representatividade maior frente ao mercado", explica Marcos Heusi. A empresa conta com mais de 30 escritórios no País, estando presente também nos principais aeroportos, portos e fronteiras brasileiras e movimentando mais de 55 mil TEUs mensais.

A aliança entre as duas empresas do setor vai muito além de uma integração operacional. O novo conglomerado terá investimentos significativos em tecnologia, infraestrutura e ampliação da capacidade logística, permitindo otimizar rotas, aumentar a velocidade de entrega e oferecer soluções ainda mais customizadas para os clientes.

"A união entre as duas empresas representa um divisor de águas para a logística da América do Sul. Com uma infraestrutura robusta e tecnologia de ponta, seremos responsáveis por uma movimentação recorde de cargas, ampliando a capilaridade e a velocidade das entregas em toda a região", destaca Marcos Heusi, CEO do Grupo Nelson Heusi.

Com a parceria das operações, o conglomerado terá um impacto direto na redução de custos operacionais e no aumento da eficiência logística, e deverá criar um ecossistema mais competitivo para empresas de diferentes segmentos, como indústria, comércio eletrônico e agronegócio. "A parceria também visa expandir a presença das empresas em novos mercados, tanto dentro do Mercosul quanto em outras regiões do globo. A integração de tecnologias avançadas de rastreamento e gestão de frota será um dos pilares dessa expansão, com a garantia de maior transparência e controle para os clientes", completa o CEO do Grupo Nelson Heusi.

A parceria contempla quatro frentes estratégicas: expansão da infraestrutura logística, com novos hubs de distribuição e ampliação da malha rodoviária e intermodal; uso de tecnologia avançada, como inteligência artificial e automação de processos para maior eficiência e rastreabilidade em tempo real; sustentabilidade, com redução da pegada de carbono, otimização do consumo de combustível e investimento em frota elétrica e híbrida; e internacionalização, com o fortalecimento das conexões comerciais do Mercosul por meio de novas operações estratégicas na América Latina, Europa e Ásia.