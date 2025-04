Reiter Log tem 100 vagas de emprego abertas no Estado

A Reiter Log, empresa referência no setor logístico e atualmente com a maior frota sustentável do País, tem 100 vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para motoristas e para auxiliares de carga e descarga, com contratação imediata em regime CLT.

Os profissionais atuarão na base da empresa, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os postos de trabalho são direcionados a moradores de todos os municípios próximos, como Parobé, Taquara, Igrejinha, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Para o cargo de motorista, é exigida apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria E, que permite a condução de veículos pesados, como caminhões, ônibus e carretas. A experiência é um diferencial, mas não é pré-requisito.

O salário é compatível com as funções e há pagamento de benefícios. Os selecionados recebem treinamento técnico para a execução das atividades. Todas as vagas são direcionadas também a pessoas com deficiência (PCDs). Interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones/WhatsApp: (51) 9 9338-9829 e (51) 9 9144-6718.