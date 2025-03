People Mover, aeromóvel do Aeroporto de Guarulhos, funcionará em agosto, promete GRU à Anac

Passageiros do maior aeroporto do Brasil e um dos maiores na América esperam ansiosos pelo transporte que vai facilitar a vida de quem precisa transitar por longas distâncias entre os três terminais e a estação de trens metropolitanos. O People Mover, como foi batizado o aeromóvel do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) e que será de graça, pode entrar em operação em agosto, diz a Agência Nacional de Aviação Civl (Anac).

Se o prazo dado pela concessionária à Anac for cumprido, o People Mover começará a rodar com atraso de mais de um ano e meio. Já o aeromóvel que liga o Aeroporto Internacional Salgado Filho à estação da Trensurb, em Porto Alegre, está parado (efeito da enchente de 2024), com previsão de voltar apenas em 2026.

O Plano de Voo obteve informação da Agência Nacional de Aviação Civl (Anac) de que a concessionária informou que pretende colocar a ligação em funcionamento no começo do segundo semestre.

A Anac esclareceu, por e-mail, que o aeromóvel do aeroporto de Guarulhos tinha data limite para começar a rodar em 18 de fevereiro de 2024.

"Contudo, o término da implantação e início da operação estão atrasados, devido a questões construtivas, de implantação da tecnologia e internas do consórcio construtor, conforme informado pela concessionária", explicou a agência reguladora.

"A nova previsão informada pela concessionária para início das operações é agosto de 2025", indica a Anac, que também esclarece: "Não houve alteração do escopo ou do prazo inicialmente contratados".

"Conforme comando contratual, a concessionária tem a obrigação de disponibilização de um sistema automatizado de transporte de pessoas (Automated People Mover), por meio do qual prestará gratuitamente aos usuários do aeroporto os serviços de transporte entre a estação da CPTM e cada um dos terminais de passageiros atualmente localizados dentro do aeroporto", endereça a agência.

No terminal doméstico, tapume mantém inacessível a área de acesso à estação do People Mover PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A Anac informa ainda que, "após a constatação da não entrega do investimento na data prevista, instaurou processo administrativo sancionador para apurar a questão". A agência afirmou que o "processo continua sob análise, podendo culminar em aplicação de multa pelo atraso".

O Plano de Voo solicitou à concessionária posição diante do prazo e sobre o processo da agência.

O caderno Logística mostrou, em reportagem, como está a estrutura montada no complexo, que duas empresas gaúchas aportaram a tecnologia e os veículos.

As pistas que ligam a estação Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os três terminais chamam a atenção, além das áreas de embarque e desembarque do airtrain, porque o veículo com tecnologia gaúcha, da Aerom, move-se com propulsão a ar.

Já teve sinalização interna indicando a chegada do novo transporte, para facilitar e inaugurar outro momento para usuários do GRU. Mas, no começo do ano, nada estava mais no local, devido aos atrasos.

O transporte sobre a pista de 2 mil metros - os veículos construídos por outra gaúcha, a Marcopolo, não têm motores e são movidos pelo empuxo do ar que circula em dutos sob os trilhos -, conectando a estação Jade, do trem metropolitano, e os três terminais, já tem os pontos onde as pessoas vão desembarcar e embarcar.

As estruturas podem ser visualizadas externamente, no complexo, com altura de 11 metros do chão. As pistas de dois sentidos se prolongam em frente aos terminais. Mas internamente, ainda há tapumes que impedem visualizar como são os acessos às estações, situadas no terceiro piso.

Hoje o vai e vem de passageiros com suas malas (foram mais de 43 milhões de pessoas transportadas em 2024) em percurso a pé entre os terminais 2 (doméstico) e 3 (internacional) e ainda de ônibus entre o 2 e 1 (companhia Azul), mais afastado, ainda é a regra.

O consórcio AeroGRU, com FBS, grupo HTB, TS Infraestrutura e Aerom, é responsável pelo projeto e por fornecer uma solução 100% automatizada para transporte de passageiros. O veículo é silencioso devido a ventiladores estacionários.

O trajeto completo entre a estação da CPTM e os três terminais levará seis minutos. A previsão é levar 2 mil pessoas por hora, podendo chegar a 4 mil passageiros/hora. A construção do aeromóvel paulista começou em 2022, orçado em R$ 271 milhões.