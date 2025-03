Aeromóvel do GRU atrasa e é esperado em 2025

Enquanto os gaúchos residentes ou passageiros que passam pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, terão de esperar até 2026 para ter de volta a ligação do aeromóvel com o metrô - devido aos impactos da enchente de 2024 no sistema -, o maior hub aeroviário do País e um dos maiores da América Latina poderá ter em 2025 o mesmo tipo de transporte para chamar de seu e usar. Sim, porque a operação do Aero GRU, como já foi exposto em sinalizações em terminais do complexo em Guarulhos, está atrasada. A expectativa era que entrasse literalmente nos trilhos em 2024. Agora a informação da concessionária e da dona da solução, a gaúcha Aerom, mesma do conjunto do Salgado Filho, é de que estão sendo feitos testes com pré-operação do novo sistema. O transporte sobre a pista de 2 mil metros - os veículos construídos por outra gaúcha, a Marcopolo, não têm motores e são movidos pelo empuxo do ar que circula em dutos sob os trilhos -, conectando a estação Jade, do trem metropolitano paulista (CTPM) e os três terminais, já tem os pontos onde as pessoas vão desembarcar e embarcar.

As estruturas podem ser visualizadas externamente, no complexo, com altura de 11 metros do chão. As pistas de dois sentidos se prolongam em frente aos terminais. Mas internamente, ainda há tapumes que impedem visualizar como são os acessos às estações, situadas no terceiro piso. Hoje o vai e vem de passageiros com suas malas, em percurso a pé entre os terminais 2 (doméstico) e 3 (internacional), e ainda de ônibus entre o 2 e 1 (companhia Azul), mais afastado, ainda é a regra. Grandes aeroportos no mundo têm o sistema chamado em inglês de airtrain que segue o que se vê, de forma, claro, mais simples e menor, em Porto Alegre e se terá no GRU. O viajante chega, por exemplo, com transporte público - metrô ou ônibus e até mesmo de airtrain ao terminal de embarque. Em muitos terminais, o trem interconectado faz a ligação entre os terminais, devido às longas distâncias, exemplo do GRU. O projeto em Guarulhos tem financiamento federal, pois foi inserido dentro de medidas para melhorar a mobilidade e atendimento aos usuáris.

A assessoria da GRU Airport não confirmou um prazo para a inauguração. Quando estiver rodando, o aeromóvel, desenvolvida pelo engenheiro gaúcho Oskar Hans Wolfgang Coester e já aplicada em 16 países, será o maior no Brasil. O consórcio é responsável por fornecer uma solução 100% automatizada para transporte de passageiros entre os terminais e o trem Metropolitano, de forma sustentável e segura. O transporte é silencioso devido a ventiladores estacionários. O trajeto completo entre a estação da CPTM e os três terminais levará seis minutos, com o transporte inicial de 2 mil pessoas por hora, podendo chegar a 4 mil passageiros/hora. A construção do Aeromóvel começou em 2022, orçado em R$ 271 milhões, com recursos federais e privados.

