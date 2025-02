Novo polo logístico transforma Santa Catarina

Com um crescimento superior à média nacional, Navegantes desponta como um dos principais hubs logísticos do Brasil, atraindo empresas e consolidando sua posição estratégica no cenário nacional e internacional. Segundo a Brain Inteligência Estratégica, Santa Catarina tem crescido três vezes mais que a média nacional, e Navegantes lidera esse avanço, com uma taxa de crescimento anual de 2,8%, superando a média estadual de 1,6% e a nacional de 0,5%.

A localização privilegiada de Navegantes é um dos principais fatores que impulsionam seu desenvolvimento. Situada na costa catarinense, a cidade tem acesso direto às rodovias BR-101 e BR-470, que conectam os principais centros consumidores e produtores do País. Além disso, a proximidade com o Porto de Itajaí e o Aeroporto Internacional de Navegantes garante múltiplas opções de transporte para importação e exportação, facilitando o escoamento de mercadorias e aumentando a competitividade das empresas instaladas na região.

O canal de acesso aos portos, é outro diferencial que eleva a cidade no cenário logístico nacional. A capacidade de atracar navios de grande porte amplia as operações portuárias e atrai players globais, consolidando Navegantes como um importante ponto de conexão entre mercados internacionais e brasileiros.

Outro atrativo é o ambiente de negócios favorável para os negócios, especialmente o setor logístico, reforçado pelos incentivos fiscais. O setor oferece uma alíquota de ISS de apenas 2%, uma das menores do Brasil, criando um cenário vantajoso para empresas que buscam otimizar custos operacionais. "Navegantes possui um ambiente de negócios extremamente favorável, com uma infraestrutura moderna e eficiente. Não é à toa que foi escolhida para receber o Complexo Logístico Navepark, que oferece tudo que as empresas precisam para se posicionar neste solo fértil para os negócios", destaca Thiago Cabral, CEO da ABC & Embralot. Esse ambiente competitivo tem atraído empresas de diversos setores, como têxtil, automotivo e alimentos, que encontram na cidade um ponto estratégico para expandir suas operações.

De olho no futuro, Navegantes está investindo em tecnologia e modernização de sua infraestrutura logística. Entre os projetos em andamento, destaca-se o plano de ampliação do Complexo Portuário, que inclui a construção de novos terminais para carga frigorificada, aumentando a capacidade para exportação de carnes e produtos perecíveis - segmentos que correspondem a 15% das exportações da região.

Além disso, iniciativas de automação nos processos portuários e logísticos têm garantido maior eficiência e redução de custos para as empresas. "A cidade está se tornando um case de integração entre tecnologia e logística, oferecendo soluções modernas que atendem à crescente demanda do mercado", afirma o CEO.