Logística e Transporte em sintonia com o RS

No ano de 2025 a Fetransul – Federação das Empresa de Logística e Transporte do RS mensalmente ocupará este espaço no Jornal do Comércio com o objetivo de se comunicar com a opinião pública a respeito de temas pertinentes às atividades de Logística e Transporte. Nossa Entidade representa 18.800 empresas que operam uma frota de 162 mil caminhões e implementos rodoviários, e geram 406 mil empregos diretos.

A Fetransul tem nova gestão desde julho de 2024, e entre as suas diretrizes , a Diretoria definiu aumentar a transversalidade de suas questões relacionadas com as pautas de produção, comércio e economia.

O Rio Grande do Sul ainda vive sob efeito da crise climática de 2024. Irreversíveis foram as perdas humanas. Os prejuízos foram enormes. E a resiliência mostrou toda a sua potencialidade. A tragédia impôs o ensinamento sobre os aspectos ambientais. Uma longa jornada de recuperação está em curso. E o nosso setor está intrinsecamente engajado neste projeto de reconstrução, que nos levará a sermos mais fortes e competentes.

Entre as pautas mais prementes para a Logística e o Transporte está a questão da infraestrutura rodoviária, severamente atingida pelas enchentes. O Governo do RS tem um plano organizado para este setor, e nossa expectativa é pelo pleno cumprimento das metas, no menor prazo possível, seja empregando o Funrigs, seja servindo-se do orçamento regular.

No âmbito nacional, a exemplo de todos os demais setores, o foco é na reforma tributária. Se ela for bem estruturada, o Brasil terá uma boa oportunidade de impulsionar o crescimento e aumentar sua competividade no comércio exterior. Tudo dependerá de sua regulamentação.

Trazemos ainda, o tema ambiental. Este ano o Brasil sediará a COP30. O transporte rodoviário vive um período de transição energética que certamente propiciará resultados ainda melhores aos já alcançados com as normas Euro 6, com quais a emissão veicular foi mitigada em 95%. A descarbonização está ocorrendo, e o nosso setor acompanhará esta transformação.

Privatização de rodovias estaduais

O primeiro semestre de 2025 chega com dois novos projetos de concessão de rodovias estaduais. O Brasil tem optado por privatizar estradas como solução para novos investimentos. E a atividade logística precisa que o sistema rodoviário seja ampliado e melhor conservado. Porém é imprescindível que as privatizações sejam feitas com planejamento e custos condizentes, sob pena de estabelecer uma relação custo x benefício imprópria aos usuários. Isso poderá ter um efeito contrário ao esperado, encarecendo o custo logístico do RS, que já é maior que a média nacional. É fundamental que o Governo do RS consorcie a necessidade de melhorias da infraestrutura rodoviária com a modicidade necessária nestas iniciativas. Se assinarmos contratos de 30 anos de concessão sem este cuidado, poderemos ter um desestímulo ao desenvolvimento, com resultados nefastos.