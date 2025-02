Implementos rodoviários leves voltam a liderar

A indústria de implementos rodoviários fechou o primeiro mês do ano com 11.461 emplacamentos, alta de 1,5% sobre janeiro de 2024, que somou 11.288 unidades. O destaque foi o segmento de leves, com 5.270 equipamentos entregues, crescimento de 25% e respondendo por 45% das vendas totais, oito pontos acima do registrado em janeiro do ano passado. O segmento de pesados seguiu rumo contrário, com queda de 12,5% e 6.191 emplacamentos, ainda assim na liderança da atividade, com 55% do total.

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, José Carlos Spricigo, afirma que o resultado ficou dentro da expectativa. "A redução no volume de entregas de veículos rebocados não é uma situação preocupante. As operações logísticas do agronegócio, como a colheita da soja, estão no início e devem refletir positivamente nas vendas futuras de reboques e semirreboques", projeta.

LEIA TAMBÉM: Mercado de emplacamento de veículos no RS tem tendência de melhora para junho

No segmento de leves, a categoria com alta mais expressiva, de 63%, foi a de outros e diversos, alcançando 795 unidades. O modelo baú de alumínio/frigorífico segue como líder, com 2.222 vendas, evolução de 24%, seguido por graneleiro/carga geral, com 1.172 unidades e aumento de 16%. Juntos representam 64% do segmento. Os piores desempenhos foram de baús lonados, com apenas uma entrega.

No mercado de rebocados, os principais destaques foram porta-contêineres, com crescimento de 123,5% e 512 emplacamentos, e baú carga geral com 94% e 795 unidades entregues. A liderança do ranking mudou: a basculante assumiu o posto, com 1.179 emplacamentos e recuo de 28,5%. A família de graneleiros/carga seca totalizou 1.171 unidades e queda de 41%.