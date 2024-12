O aumento das infrações por álcool ao volante e os desafios legislativos no Rio Grande do Sul

A mensagem final é clara: o enfrentamento dessa questão exige a ação conjunta entre poder público , sociedade civil e iniciativa privada . Somente com uma abordagem integrada será possível reduzir os índices de infrações, garantir a segurança no trânsito e consolidar uma cultura de respeito às normas legais.

Embora os números atuais ainda sejam preocupantes, existe uma tendência positiva no longo prazo: o número de acidentes causados por embriaguez ao volante tem diminuído proporcionalmente ao aumento da frota de veículos . No entanto, para acelerar essa mudança de comportamento, os especialistas defendem a necessidade de integrar educação e fiscalização.

Um paralelo interessante que podemos apontar é o comportamento gradativo da sociedade em relação a mudanças impostas pela legislação. Na década de 1980, por exemplo, o uso do cinto de segurança não era comum , mas, com campanhas consistentes e fiscalização, tornou-se uma prática cotidiana . Acreditamos que a mesma lógica pode ser aplicada à combinação de álcool e direção.

Mesmo com leis rigorosas que impõem multas altas , suspensão de habilitação e até prisão , a eficácia da legislação depende de uma combinação de fiscalização eficiente e conscientização social. É preciso reforçar a importância de campanhas educativas que mostrem o impacto coletivo da direção sob efeito de álcool. A reprovação social dessas condutas é essencial para criar uma cultura de segurança no trânsito .

Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego do Rio Grande do Sul (Abramet/RS), com base nos dados do Detran/RS, revelou que, em 2024, o Estado registra um aumento de quase 50% nas infrações relacionadas ao consumo de álcool ao volante em comparação com uma década atrás. Esses números alarmantes apontam para a necessidade de uma análise mais profunda sobre a eficácia das legislações atuais e o impacto de campanhas preventivas e de fiscalização no Estado.

Como o conflito entre Israel e Irã pode afetar a logística brasileira?

Se a guerra entre Irã e Israel não está no radar das empresas brasileiras, é urgente que esteja. No mundo globalizado, um conflito dessa proporção tem potencial para afetar a economia e os custos da cadeia logística em qualquer lugar do planeta.

O Oriente Médio concentra grande parte da produção mundial de petróleo e o aumento nos preços dessa commodity impacta severamente o mercado internacional. No início de outubro, logo depois de o Irã disparar mísseis contra Israel em resposta aos ataques ao Hezbollah, o petróleo subiu 9%, o maior avanço semanal desde março de 2023.

Agora imagine se, como retaliação, Israel decidisse bombardear a principal instalação do Irã na Ilha Kharg, responsável por 90% das exportações iranianas de petróleo? E se, em novas ofensivas, o Irã atacasse estados do Golfo considerados apoiadores de Israel?

No Brasil, mesmo com os esforços do governo federal para evitar o aumento no preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha, o impacto econômico do conflito no Oriente Médio já é inevitável. Se segurar demais o preço interno, a Petrobras tem prejuízo. Do contrário, o reflexo é o aumento da inflação.

Ou seja, qualquer cenário acende o alerta, já que a cotação do petróleo no mercado global é uma parte da equação para a formulação dos preços no Brasil. Para a logística nacional, isso significa aumento direto nos custos.

A péssima notícia para um país onde o diesel costuma ser mais alto do que em outras regiões do mundo traz como consequência o encarecimento do frete, complicações em rotas internacionais, redução na agilidade e na eficiência logística, além do aumento de preços para o consumidor.

A única saída para o setor logístico é buscar formas de driblar os reflexos da guerra enquanto torce para que os ataques e contra-ataques entre Israel e Irã não interrompam de vez os fluxos de petróleo no Oriente Médio.

Um perigo maior é que o Irã retalie interrompendo o fluxo de petróleo do Estreito de Ormuz, o ponto de estrangulamento petrolífero mais crítico do planeta. Uma interrupção no Estreito de Ormuz pode elevar os preços do petróleo acima de US$ 100 o barril, de acordo com a ClearView. Mais precisamente, cerca de 30% do petróleo do mundo é levado pelo ponto geográfico na costa do Irã, além de 20% do transporte mundial, sendo considerada uma das principais rotas de comércio mundiais.

Em tal cenário, os mercados globais de petróleo estariam em águas desconhecidas, com os preços do petróleo provavelmente experimentando um pico acentuado e significativo bem além dos recordes anteriores. Então, é certo dizer que o conflito não está tão "distante" de nós como gostaríamos, afinal, picos acentuados no preço dessa commodity nos afetam, e muito.

As principais diretrizes para as empresas de logística que desejam sair dessa encruzilhada envolvem, em primeiro lugar, a análise das ameaças do conflito em nossos negócios.

Estimar o impacto do aumento dos combustíveis no custo logístico final é tão importante quanto fazer um planejamento estratégico de contingência amparado em soluções logísticas inovadoras.

Investir em tecnologias integradas para uma gestão operacional mais rigorosa e visível, de ponta a ponta, é uma das alternativas mais eficazes. Isso porque a integração de processos logísticos não traz ganhos apenas em agilidade e eficiência, mas otimiza os custos e gera economias significativas ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

É exatamente neste contexto que a ideia de Logistics Advantage ganha força. Por meio da otimização da cadeia logística e de um olhar integrado, o setor consegue a tão desejada redução de trade-offs e o aumento de competitividade - dois fatores determinantes para ter fôlego necessário em períodos de sensibilidade.

No Brasil, mais de 60% das empresas enfrentam pressão nas margens e a Logistics Advantage é capaz de redefinir as operações porque atua como ferramenta de otimização e visão 360 graus.

Ao implementar esse conceito nas operações, especialmente em situações de crise, é possível gerenciar diferentes demandas simultaneamente sem ter que, necessariamente, escolher entre a solução de um problema em detrimento de outro ou ter que fatiar os investimentos e dividir os recursos porque "o cobertor encurtou".

Grandes players do setor já experimentam as vantagens da logística avançada e, por meio de tecnologias e soluções integradas, obtiveram avanços mensuráveis em suas operações. Entre os ganhos estão, por exemplo, o aumento entre 20% e 40% na eficiência operacional, melhoria de 38% para 98% no índice de pontualidade da operação, incremento de 5% na disponibilidade de rodagem da frota, etc.

Ao adotar a Logistics Advantage, o setor se prepara para cenários críticos internos ou externos, exatamente como o que se experimenta com o aumento do petróleo por causa da tensão no Oriente Médio.

A única forma de driblar os gargalos logísticos - sejam internos ou influenciados por questões mundiais - é investindo na logística avançada, dinâmica e colaborativa.

Essa abordagem desafia o antigo conceito de concorrência e coloca em evidência a importância das plataformas 100% integradas e colaborativas.