O boom dos centros de distribuição no Brasil: como capacitar a mão de obra?

Nos últimos anos, o mercado de centros de distribuição (CDs) no Brasil cresceu exponencialmente e a explosão do e-commerce foi um dos principais fatores por trás dessa multiplicação. De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), entre 2019 e 2023, o número de centros de distribuição no Brasil cresceu em torno de 35%, especialmente nas regiões Sudeste e Sul.

Outro dado relevante é que o setor já emprega aproximadamente 1,5 milhão de pessoas no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este número tende a crescer ainda mais, com previsões que indicam a criação de cerca de 500 mil novos empregos até 2025.

O mercado logístico não se destaca apenas por seu tamanho e impacto na economia, mas também pelos desafios que enfrenta na formação de profissionais qualificados. Os CDs, especialmente aqueles que operam com grande fluxo de mercadorias e alta automação, requerem uma força de trabalho altamente capacitada. No entanto, o que observamos é que, muitas vezes, esses profissionais não possuem o treinamento adequado para lidar com as novas tecnologias e práticas avançadas do setor.

Tradicionalmente, a capacitação acontecia de forma presencial, com treinamentos em apostilas sobre o manuseio de equipamentos e segurança no trabalho. Porém, com o avanço das tecnologias, esse cenário está mudando rapidamente, trazendo um formato que atende essa nova necessidade: o híbrido.

Um exemplo é como o uso de simuladores 3D e plataformas de aprendizado virtual têm revolucionado a forma como os trabalhadores são capacitados. A Realidade Aumentada, por exemplo, permite que profissionais pratiquem o carregamento e descarregamento de mercadorias, o manuseio de sistemas automatizados de transporte e até mesmo a operação de drones.

Já a Realidade Virtual (RV) é uma excelente opção para treinamento de operadores de empilhadeiras, esteiras automáticas e outros equipamentos. Essas tecnologias permitem que os colaboradores pratiquem suas funções em um ambiente virtual seguro e controlado, eliminando o risco de acidentes e melhorando a eficiência do aprendizado.

Além disso, o aprendizado híbrido também se destaca como uma solução eficaz. Com áreas de CDs muitas vezes localizadas em regiões de difícil acesso ou com tarefas consideradas perigosas, a parte online dessa modalidade tem se mostrado uma excelente forma de preparar os colaboradores para situações reais sem expô-los a riscos durante a fase de treinamento.

Um estudo realizado pela Gartner aponta que o uso de realidade virtual pode aumentar a retenção de aprendizado em até 75% em comparação aos métodos tradicionais. Isso significa que, além de preparar melhor os funcionários, o uso de tecnologias inovadoras também contribui para uma maior eficiência operacional dos CDs, que passam a contar com profissionais mais preparados e capazes de enfrentar os desafios do setor.

O futuro dos CDs no Brasil está intimamente ligado ao avanço tecnológico e à modernização dos processos de treinamento. A combinação de tecnologias inovadoras, como a Realidade Virtual e Aumentada, com capacitações híbridas que acompanhem as novas necessidades, será a chave para garantir que o país se mantenha competitivo no cenário global de logística e distribuição.

Dessa forma, as empresas que se anteciparem e adotarem essas tecnologias de maneira estratégica terão uma vantagem significativa, tanto na eficiência operacional quanto na atração e retenção de talentos. O setor de logística está pronto para uma nova era, e a tecnologia será sua maior aliada nessa transformação.