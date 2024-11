Indiana UPL, de insumos agrícolas, cogita centro de distribuição no RS

O governo do Estado está trabalhando para trazer ao solo gaúcho o novo centro de distribuição da indiana UPL para o Mercosul. O tema foi tratado nesta terça-feira (5), em encontro do vice-governador Gabriel Souza com representantes da empresa, em Mumbai, maior centro econômico e financeiro do país.

Souza está desde domingo em missão na Índia para divulgar o Estado e atrair investimentos. Por telefone, ele disse ao Jornal do Comércio que a UPL – que atua na produção de insumos para a lavoura – tem planos de instalar a estrutura no Uruguai, mas manifestou interesse em conhecer possíveis vantagens para exportar sua produção para o bloco a partir do Rio Grande do Sul.

“Do faturamento global da UPL, 30% está no Brasil. É um percentual maior do que na própria Índia. Somos um mercado muito atrativo para eles, e vamos trabalhar esse tema para conquistar o investimento”, afirmou o vice-governador.

A agenda do dia contemplou também uma visita ao complexo da Mahindra. A empresa, que já tem uma fábrica de tratores de pequeno porte no Rio Grande do Sul, confirmou a construção da nova unidade, em Araricá.

A ideia, explicou Souza, é ampliar a relação com a empresa, que tem diversos produtos no mercado, inclusive automóveis.

“Pensamos que pode ser uma boa oportunidade para que eles construam outras unidades no Estado. Os executivos demonstraram boa vontade e interesse em explorar mais o mercado brasileiro a partir do Rio Grande do Sul”.

A Índia é um mercado ao qual o governo gaúcho dedica especial atenção. Com 1,44 bilhão de habitantes, a maior população do mundo, e com uma economia que cresce quase 8% ao ano, o país vem multiplicando os investimentos públicos. E deverá ampliar suas demandas por suprimentos para atender o consumo local.

“Nossa relação comercial com a Índia pode aumentar por conta disso. É o que queremos”, acrescentou o vice-governador.

A viagem também é um cartão de visitas da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio gaúcho, que ocorre no início de março, em Não-Me-Toque. Em 2025, uma comitiva de investidores indianos estarão na mostra, marcando o Ano da Índia na Expodireto.

Souza ainda participou de um evento no WTC Mumbai, onde palestrou para investidores de médio porte de diversos segmentos. Falou sobre as peculiaridades e potencialidades do Estado e respondeu a diversos questionamentos. E colheu o interesse na importação de vinhos e espumantes gaúchos.

A comitiva gaúcha é conduzida pelo cônsul-geral do Brasil em Mumbai, João de Mendonça Lima Neto. Há cerca de três anos no País, ele ponderou que o Brasil faz pouca promoção do País na Índia. E acredita que a falta de conhecimento de investidores é um problema.

“Considero muito importante essa viagem para apresentar o Rio Grande do Sul aos empresários e ao governo indianos. Gostaria que não apenas governos, mas também empresários brasileiros buscassem agendas como essa. Acredito que a agenda gaúcha possa ser muito produtiva”, concluiu o diplomata.

Nesta quarta-feira, a comitiva segue para a capital Nova Delhi. A programação segue até sexta-feira, com uma série de visitas e reuniões comerciais bilaterais.