Free flow avança no Brasil e tags são os meios de pagamento mais recomendados

Desde o ano passado, os brasileiros vêm acompanhando a implantação de um sistema de cobrança por pórticos, que substitui as praças físicas e traz uma cobrança por trecho, mais justa para os usuários, e sem a necessidade de redução de velocidade dos veículos. Conhecido como free flow, esse sistema de pedágio eletrônico ganhará ainda mais espaço no Brasil com a divulgação da Resolução nº 1013/2024 pelo Contran, órgão ligado ao Ministério dos Transportes. Atualmente, quatro concessionárias já o utilizam e afirmam que o pagamento com tag é a opção mais conveniente, pois o uso do dispositivo isenta os motoristas de preocupações futuras relacionadas às cobranças. Além das tags, os motoristas têm a opção de acessar os canais das concessionárias ao fim da viagem para fazer o pagamento, o que pode levar o motorista a esquecer e resultar no recebimento de multas.

As tags de pagamento automático têm se mostrado a opção mais recomendada para os motoristas. Além de oferecer praticidade e conveniência, as tags garantem que o pagamento seja realizado de forma automática e segura, sem a necessidade de uma ação proativa do motorista para fazer o pagamento da tarifa depois do trajeto percorrido. O conceito do free flow é dar mais fluidez ao trajeto dos motoristas, e as tags são a única maneira de o motorista ter a experiência do free flow na sua totalidade.

"As tags são essenciais para o avanço do free flow no Brasil. Seja em rodovias com praças convencionais ou que já contam com a tecnologia, elas se mostram como uma solução prática e eficiente ao setor e, principalmente, aos motoristas, reduzindo o tempo de viagem, oferecendo descontos em tarifas, diminuindo o gasto com combustíveis e proporcionando uma experiência de viagem mais segura, fluida e descomplicada", afirma André Turquetto, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (Abepam) e CEO da Veloe.





Atualmente, as tags concedem descontos automáticos de 5% por meio do Desconto Básico de Tarifa (DBT) em 27 rodovias federais e 58 estaduais, e descontos progressivos que podem superar os 90% em 24 praças federais e 55 pontos estaduais, por meio do Desconto de Usuário Frequente (DUF). No entanto, a associação está realizando um estudo a fim de revisar o desconto ideal para os dias atuais, que já mostra que poderia ser entre 20% e 30% para incentivar ainda mais motoristas a adotarem as tags. Além do pagamento do pedágio, as tags são aceitas em estabelecimentos como estacionamentos, drive-thrus, postos de combustíveis, entre outros.





Cenário de implantação do free flow pelo Brasil



Inspirado pelo sucesso do free flow em outras partes do mundo há algumas décadas, o Brasil adotou essa tecnologia com o objetivo de melhorar a mobilidade nas estradas, reduzir congestionamentos e diminuir a emissão de poluentes.



O avanço do free flow no Brasil é um passo importante rumo a um sistema de transporte mais moderno e eficiente. Com a previsão de expansão para diversas rodovias nos próximos anos, a expectativa é que essa tecnologia se torne cada vez mais comum, trazendo benefícios tanto para os motoristas quanto para a infraestrutura viária do país.