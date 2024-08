Inovar e investir na logística são ações urgentes para retomar competitividade

Dessa forma, pavimentamos o caminho para um país mais conectado e eficiente. Assim, o objetivo é construir um futuro em que a excelência logística se torne não apenas um diferencial, mas sim uma característica distintiva do potencial brasileiro no cenário internacional.

Outros fatores urgentes são a simplificação e agilização dos processos burocráticos. As barreiras regulatórias são um grande problema para fazer os sistemas logísticos funcionarem bem. Reduzir a burocracia não só diminuiria os custos operacionais como também agilizaria o tempo de trânsito de mercadorias, melhorando a competitividade do Brasil no cenário global.

Com o intuito de organizar uma reestruturação, o Brasil deve considerar estratégias fundamentais. É indispensável o direcionamento de investimentos robustos em infraestrutura, de modo que contemple estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Essa medida não apenas moderniza, mas também expande a capacidade logística do país, aumentando a eficiência no transporte de mercadorias.

Uma análise da Fundação Dom Cabral reforça que os problemas logísticos e as deficiências na infraestrutura são pontos cruciais que impactam negativamente na competitividade global e capacidade de sustentar um crescimento econômico robusto no Brasil.

Um dos aspectos críticos destacados no estudo é a infraestrutura, onde amarga a 58ª colocação . Essa posição reflete diretamente as dificuldades enfrentadas pelo país em melhorar seu acesso à educação, adaptar-se às rápidas mudanças tecnológicas e, principalmente, em aprimorar sua infraestrutura e logística.

Recentemente, o Brasil viu-se confrontado com uma realidade preocupante no cenário global de produtividade. Segundo o Instituto de Gestão e Desenvolvimento (IMD), o país desceu duas posições em seu ranking anual , passando a ocupar a 62ª posição entre 67 economias analisadas.

Mitos e verdades sobre a aplicabilidade do Transport Management System nas PMEs

Capaz de transformar a operação logística, o TMS SaaS (Transport Management System na sigla em inglês) conquista cada vez mais relevância e espaço nas empresas. Responsável pelo gerenciamento de transporte que coleta, armazena, processa e disponibiliza informações relacionadas à movimentação de mercadorias fora de uma organização, o sistema em nuvem dispõe do monitoramento em tempo real da entrega, reduzindo assim os custos na last-mile.

Embora considerado vantajoso, ainda há inúmeras dúvidas ou temores, geralmente causados por informações incorretas sobre o uso do TMS SaaS, principalmente quando falamos das pequenas, médias e microempresas (PMEs), que insistem nos trabalhos e cálculos manuais ou em planilhas de Excel, para atender as necessidades de planejamento de rotas.

De acordo com um levantamento do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), o custo logístico brasileiro representa cerca de 13,7% do PIB, contra 8% nos Estados Unidos e 7% na Alemanha.

Inclusive, atualmente, o tempo médio de entrega de uma carga no Brasil é de sete dias, bem distante do prazo praticado nos Estados Unidos (dois dias) e na Alemanha (três dias).

Há limite de tamanho para as empresas que desejarem adotar o TMS? - Mito!

Esse é um dos principais mitos entre as PMEs. Atualmente, há diversas soluções adaptáveis disponíveis no mercado, capazes de atender qualquer tamanho de empresa ou negócio, independentemente do número de veículos que utilizam ou do volume de envios que precisam realizar.

Ainda muito presente no mercado brasileiro, os processos manuais na cadeia logística de transporte desencadeiam uma série de contratempos. Logo, inovar é uma necessidade para o crescimento das PMEs. O TMS SaaS minimiza o desperdício de combustível e tempo, além de proporcionar mais segurança para os clientes, uma vez que aumenta a confiabilidade e otimiza a organização da companhia.

É fácil utilizar os softwares de gerenciamento de transporte nas PMEs? - Verdade!

A tecnologia SaaS, baseada em nuvem, tornou a implementação do sistema de gerenciamento de transporte ainda mais simples e rápida, inclusive de maneira remota. Fácil de instalar, a ferramenta apresenta uma interface moderna e intuitiva, que simplifica a roteirização e a otimização de rotas, de modo que a visualização dos parâmetros a serem aplicados é de rápida compreensão.

Vale destacar que até os motoristas possuem acesso fácil e direto ao software, estabelecendo uma comunicação precisa com os líderes da operação logística.

O sistema demanda mais mão de obra? - Mito!

A contratação de uma equipe maior que se encarregará pela implementação e uso do TMS SaaS é um dos principais temores entre os empreendedores que, no geral, dispõem de um orçamento reduzido. No entanto, por ser baseado em nuvem, o TMS SaaS conta com diversas facilidades que a tecnologia proporciona e, com isso, não demanda novas contratações externas para a operação.

Inclusive, existem empresas, a exemplo da Drivin, que desenvolvem uma série de tutoriais em vídeo e agenda uma assistência ao vivo e on-line ou, até mesmo, uma visita em que um especialista apresenta a plataforma, assegurando assim o uso de forma fácil e eficiente.

O custo para implementar o TMS nas PMEs é acessível? - Verdade!

O principal desafio logístico é fazer mais, com menos, e, sobretudo, no menor tempo. Neste sentido, embora haja um custo para implementação da ferramenta, o TMS traz inúmeros ganhos para as empresas, sejam eles financeiros ou de gestão de tempo.

Hoje, economizar tempo é poupar dinheiro. Há companhias como a Drivin que dispõem de um plano especialmente voltado para as pequenas e médias empresas. Ele é adaptado de acordo com as necessidades de cada cliente, configurando assim a implementação do software de gestão de transportes em função do número de veículos que requerem monitoramento.

A partir dessa adaptabilidade, às PMEs dimensionam a utilização dos recursos do software em função do crescimento da empresa, investindo na solução de acordo com os recursos disponíveis e a escalabilidade do negócio.