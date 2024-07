Transformação digital traz benefícios para a logística

A pesquisa Espelho Logístico da Next.Log, realizada com 114 transportadoras e empresas do ramo logístico, mostrou que quase 80% desses negócios relataram ter investido em soluções de tecnologia no último ano. O levantamento revela ainda que o cenário atual da logística tende cada vez mais a adotar ferramentas que auxiliem na execução de tarefas, visando a otimização de processos, redução de custos e diminuição da margem de erro.

Ainda que o último Índice de Desempenho Logístico, divulgado pelo Banco Mundial em 2023, coloque o Brasil na 56ª posição, 62% dos líderes de empresas do transporte acreditam que a tecnologia é o futuro e a chave principal para resolver problemas enfrentados no seu dia a dia.

Nessa tendência acentuada de transformação digital, André Pimenta, CEO da Motz, listou os quatro principais benefícios desse movimento para o setor logístico que envolvem, por exemplo, a aplicação de IoT (Internet das Coisas), Inteligência Artificial (IA) e Logística 4.0, reforçando que esse tipo de investimento é fundamental para o sucesso das empresas.

"O primeiro passo de todos é entender que as inovações tecnológicas vieram para agregar ao setor e garantir maior agilidade nos processos, otimização de tarefas e satisfação do consumidor final. Ao ter isso em mente, as empresas acabam aumentando o investimento em novas tecnologias, gerando um ambiente mais positivo a partir das mudanças geradas", completa Pimenta, CEO da Motz.

Uma vez que a tecnologia proporciona acesso diário a um grande volume de informações, o processo de planejamento se torna mais ágil e assertivo. Além disso, a transformação digital também possibilita o desenvolvimento de estratégias claras para a jornada logística, com indicadores e acompanhamento de resultados ainda mais precisos.

Através da automação dos processos, é possível identificar e corrigir erros que poderiam passar despercebidos, evitando consequências mais severas. O investimento em novas tecnologias na área da logística é uma medida essencial para evitar prejuízos decorrentes de falhas.

Com isso, o resultado é de menores custos adicionais através do uso de dados e processos manuais mais automatizados, permitindo que os colaboradores foquem na parte humana das atividades e na revisão e atenção aos problemas.

A coleta e análise das informações adequadas permitem que as empresas tomem decisões mais eficazes, por exemplo, na otimização de rotas ou na aquisição de insumos baseada no mapeamento das tendências de consumo. Consequentemente, as organizações podem se antecipar melhor para atender ao aumento da demanda, desenvolvendo estratégias para atender melhor seu cliente final.

O controle de estoque desempenha um papel crucial no funcionamento eficiente da cadeia logística, já que imprecisões nas entradas e saídas resultam em prejuízos que podem, inclusive, afetar a satisfação do cliente.