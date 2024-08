Gasolina e do etanol têm alta em todo País

"Quando comparado à gasolina, o etanol se mostra mais competitivo em 15 estados brasileiros , sendo mais econômico em todos os estados das regiões Centro-Oeste e Sul. Além disso, o etanol é mais vantajoso do ponto de vista ecológico , já que emite menos poluentes na atmosfera e, como resultado, contribui para uma mobilidade de baixo carbono", reforça Pina. O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

No recorte por estados, o Sergipe registrou a maior média, de R$ 5,10, após alta de 0,3% . Já o menor preço médio está nas bombas de São Paulo, a R$ 3,85 , ainda que com a consequência de uma alta de 2,1% . O maior aumento, de 4,8%, aconteceu em Rondônia , onde o combustível foi encontrado a um preço médio de R$ 4,97 , enquanto a maior redução (-0,4) aconteceu na Bahia , que levou o etanol a custar R$ 4,54 no período.

Na análise por regiões para o etanol, ainda que tenha registrado o maior aumento, de 2,3%, o Centro-Oeste é a região com o combustível mais em conta, a R$ 3,96 . Já o etanol com a média mais alta foi encontrado nos postos do Nordeste a R$ 4,68 , enquanto o menor incremento, de 0,8% , aconteceu nas regiões Norte e Nordeste .

Já no levantamento por estado, a maior média foi registrada no Acre, a R$ 6,98 , enquanto o menor valor foi encontrado por R$ 5,82 nas bombas de São Paulo . Em termos de índice de aumento, o maior aconteceu no Maranhão (2,3%) , cuja média de preço chegou a R$ 6,14 , enquanto a maior redução se deu no Amazonas (- 0,31%) , com o combustível sendo encontrado a R$ 6,41 , em média.

Na análise regional, aconteceu no Sul e no Centro-Oeste o maior aumento para a gasolina, de 1,3% . O combustível foi encontrado nas bombas das duas regiões a R$ 6,04 e R$ 6,09, respectivamente. Ainda para a gasolina, o Norte registrou o maior preço médio, de R$ 6,48, enquanto a média no Sudeste foi a mais baixa, a R$ 5,95.

"Os números refletem o reajuste de 7,11% anunciado pela Petrobras, aumento que passou a valer para as distribuidoras no último dia 9. Novos reflexos no bolso dos consumidores após essa alta ainda deve acontecer", analisa Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

De acordo com o mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) , levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, a gasolina e o etanol registraram aumento nas bombas de todas as regiões do País na primeira quinzena de julho. No levantamento nacional, a gasolina teve acréscimo de 1,16% , alcançando o preço médio de R$ 6,09 , enquanto o etanol chegou a R$ 4,08 após incremento de 2,26% .

Petrobras anuncia alta de 7,1% no preço do querosene de aviação praticado para venda às distribuidoras

A Petrobras anunciou, na semana passada, um aumento médio de 7,1% no valor do querosene de aviação (QAV) praticado para a venda às distribuidoras. É a segunda alta seguida no preço do combustível, o mais demandado no transporte aéreo. Ele é usado em aviões e helicópteros dotados de motores à turbina. No início do mês de julho houve um reajuste de 3,2%.

De acordo com nota divulgada pela Petrobras, o aumento acumulado no ano é de 0,8%, o que representa um acréscimo médio de R$ 0,03 por litro na comparação com o preço de dezembro de 2023. "No comparativo desde dezembro de 2022, houve uma redução acumulada de 18,9%, o que equivale a um decréscimo de R$ 0,96/litro", diz a estatal.

As atualizações do preço do combustível costumam ocorrer mensalmente. Os novos valores já começaram a vigorar nas refinarias.

LEIA TAMBÉM: Embraer amplia parceria com Avfuel para expandir uso de combustível sustentável de aviação

A Petrobras comercializa o querosene de aviação apenas para as distribuidoras. Os serviços de abastecimento das aeronaves nos aeroportos são de responsabilidade das distribuidoras e de empresas revendedoras. Dessa forma, o lucro dessas empresas e outros custos, como os que envolvem transporte e logística, influenciam o preço final pago pelas empresas de transporte aéreo e por outros consumidores.

A estatal ressalta que não detém o monopólio da comercialização do produto e que o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência. "Não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de QAV", diz a estatal.