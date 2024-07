Processor é a primeira AIx Company do Brasil

Com atuação nacional e internacional, a Processor deu um importante passo no mercado ao trazer a Inteligência Artificial para o centro do negócio, posicionando-se como a primeira AIx Company do País. Referência em cloud computing, business solutions e cybersecurity, a empresa orienta a atuação de suas pessoas, processos e cultura organizacional à IA.

Há 36 anos no mercado e mais de 15 milhões de horas técnicas, a companhia acelera a integração de IA e novas tecnologias para potencializar pessoas e negócios.

Uma das empresas líderes em transformação digital no País, ela está presente também na América Latina e nos Estados Unidos. Foi reconhecida como uma das 100 empresas mais promissoras e inovadoras do ecossistema global da Microsoft pela CIO Review, publicação norte-americana. Em 2024, reforça a sua atuação em Inteligência Artificial, Metaverso e RPA.

Na sua carteira de clientes, encontram-se grandes marcas como Gerdau, Lojas Colombo, Raizen, Getnet e Celcoin. Além disso, para entender melhor este processo transformador para o segmento das transportadoras, o Jornal do Comércio conversou com o gerente de Novos Negócios da Processor, Pedro Augusto Bocchese.

JC Logística - Como a Inteligência Artificial está sendo aplicada atualmente pelas transportadoras?

Pedro Augusto Bocchese - Atualmente, entendo que o uso da inteligência artificial está sendo acelerado com foco na orquestração de logística quanto a otimizações de rotas, gerenciamento de frotas e, principalmente na previsão de demanda. Esses itens acima, têm comprovado que as transportadoras podem ter mais eficiência operacional e redução de custos diretos em cada um desses processos. Aqui podemos destacar soluções de desenvolvimento próprias com algoritmos, simuladores e aplicação de Analytics. Além disso, poderia destacar também a utilização de automação de processos administrativos utilizando hiper automação e no monitoramento em tempo real de cargas utilizando visão computacional.

Log - Quais são os principais benefícios que a IA proporciona para as operações das transportadoras?

Bocchese - Dentre os principais benefícios da utilização de IA nas operações das transportadoras, podemos destacar o aumento da eficiência operacional, redução de custos, melhor gestão de recursos e aprimoramento no tempo de entrega. Além disso, como tratamos no item anterior, auxilia, através do uso de dados e IA na tomada de decisões e na previsão de problemas logísticos.

Log - Como a IA está melhorando a segurança no transporte de cargas?

Bocchese - Levando em consideração as aplicações, podemos compreender que a inteligência artificial melhora radicalmente a segurança no transporte de cargas por meio de sistemas avançados de monitoramento que podem prever e mitigar riscos. Isso é de suma importância no âmbito da orquestração do transporte dessas cargas, sejam elas de qualquer natureza. Além disso, tecnologias de IA, na qual vimos em veículos, são aplicadas no controle de manutenção preventiva de veículos, reduzindo falhas e acidentes.

Log - Quais são os desafios enfrentados pelas transportadoras ao implementar sistemas de IA em suas operações?

Bocchese - No meu entendimento, os principais desafios incluem o alto custo inicial para a implementação de tecnologias, a necessidade de mão de obra especializada para operar e manter sistemas de que utilizam inteligência artificial e, muitas vezes, a resistência à mudança dentro das organizações. Diante desse cenário, podemos destacar também a complexidade da integração com os sistemas legados.

Log - Como a IA está otimizando a roteirização e a logística de entrega para as transportadoras?

Bocchese - Levando em consideração as diversas soluções desenvolvidas utilizando IA e aplicadas a roteirização e logística de entregas, estas buscam a otimização da roteirização e a logística de entrega através de algoritmos que calculam as melhores rotas levando em consideração variáveis como tráfego, condições climáticas, urgência de entrega, motorista, histórico, entre outros. Isso permite obtermos uma maior precisão nas previsões de entrega e consequentemente uma redução de consumo de combustível.

Log - Quais são os impactos da IA na eficiência e na economia das transportadoras?

Bocchese - Fazendo um desdobramento quanto a inteligência artificial, entendo que podemos destacar os impactos positivos quando a otimização das roteirizações e logística de entregas, e também quanto aos aspectos internos, onde a aplicação de hiper automação impacta positivamente na eficiência e na economia das transportadoras ao automatizar processos e reduzir a necessidade de intervenções humanas, diminuindo erros e aumentando a velocidade das operações.

Log - Como as transportadoras estão lidando com questões éticas e de privacidade de dados ao utilizar IA em suas operações?

Bocchese - Esta foi uma reflexão que fiz no South Summit 2024 na qual destaquei a importância das questões éticas e de privacidade ao implementar soluções com inteligência artificial, principalmente relacionadas à coleta e uso de dados sensíveis. Neste sentido, temos a possibilidade de utilizar conceitos como anonimização ou despersonalização de dados. Sendo assim, é fundamental adotar políticas de privacidade, garantir a segurança dos dados e obter consentimento explícito quando necessário, além de seguir a legislação vigente sobre proteção de dados.