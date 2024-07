É urgente o acesso das empresas gaúchas às linhas emergenciais do BNDES

Entretanto, as outras linhas de Capital de Giro e Equipamentos devem ser estendidas às empresas de todas as cidades que estão em situação de emergência e calamidade . O faturamento das empresas caiu e deve permanecer baixo por alguns meses, os custos aumentaram, as rotas se tornaram mais longas em distância e tempo, além de estarmos ajudando colaboradores afetados e no transporte solidário de doações.

A arrecadação do estado do Rio Grande do Sul caiu 25% e deve reduzir o crescimento do Brasil em até 0,5% . O faturamento das empresas caiu entre 15% e 60% , conforme pesquisa da Fetransul com empresas do transporte rodoviário de cargas atingidas.

Passados já 60 dias do início das enchentes no Rio Grande do Sul, as prometidas linhas de crédito emergenciais do BNDES não chegaram às empresas gaúchas.

O futuro da indústria 5.0 na sociedade

Pedro Okuhara

Especialista de Produtos e Aplicações da Mitsubishi Electric Brasil







O conceito de Indústria 5.0 é definido como uma visão humanizada das transformações tecnológicas no setor, equilibrando as necessidades atuais e futuras dos trabalhadores e da sociedade com a otimização sustentável do consumo de energia, processamento de materiais e ciclos de vida dos produtos. Este conceito representa a evolução natural após a era digital da Indústria 4.0, marcando um redirecionamento para valores humanos e ambientais.



Além disso, é apontado como o modelo do próximo nível de industrialização, caracterizado pelo retorno da mão de obra às fábricas, produção distribuída, cadeias de abastecimento inteligentes e hiperpersonalização, como a customização em massa de produtos por meio de tecnologias digitais, de modo a proporcionar uma experiência personalizada ao cliente.



Sem contar que, oferece o melhor de dois mundos: aproveitar as funcionalidades das máquinas inteligentes e combiná-las com o conhecimento, a criatividade e o pensamento crítico que só uma força de trabalho qualificada pode proporcionar.

A base para adotar a Indústria 5.0



Somente com uma base sólida na Indústria 4.0 é que as organizações estarão preparadas para migrar para a Indústria 5.0, necessitando de uma infraestrutura robusta para a comunicação fluida entre humanos e máquinas. Se as instalações físicas, as redes de comunicação, os sensores das máquinas e o poder computacional tiverem limitações, as informações não serão compartilhadas de forma eficiente e não irão gerar insights acionáveis. Superar essas limitações requer investimentos em tecnologia de ponta e capacitação.



Além disso, as organizações precisam de uma força de trabalho com um número crescente de indivíduos altamente treinados que tenham compreensão da interação homem/máquina. É vital estabelecer parcerias com universidades e escolas técnicas para desenvolver programas educacionais focados nas necessidades da Indústria 5.0.



Redes e máquinas alimentadas por Inteligência Artificial podem criar e otimizar processos, porém, a inovação real surge da sinergia entre algoritmos avançados e a criatividade humana, como no desenvolvimento de novos produtos que atendem às expectativas dos consumidores.



Abordagens complementares



A Indústria 4.0 é uma abordagem de fabricação orientada pela tecnologia que ajuda nas decisões em tempo real, melhorando significativamente a eficiência e a segurança. Exemplos notáveis incluem sistemas de monitoramento remoto e manutenção preditiva.



Já a Indústria 5.0, embora também seja orientada à produção, adota uma abordagem mais humana e envolve a relação entre os funcionários, os robôs e a tecnologia. Um exemplo desta colaboração é a utilização de robôs colaborativos (cobots) que trabalham lado a lado com humanos em linhas de montagem, aumentando a segurança e a produtividade.



Segundo especialistas do European Economic and Social Commitee, a Indústria 5.0 significa fortalecer a cooperação entre a robótica e os seres humanos, “unindo forças para um futuro centrado no bem-estar humano,” criando um futuro mais inclusivo e centrado no ser humano.



Ênfase nos pilares social e ambiental



A jornada rumo à Indústria 5.0 será acompanhada por maior ênfase nos valores social e ambiental, incorporando práticas ESG e de Responsabilidade Social Empresarial, implementando ações que preservem o meio ambiente e promovam o bem-estar e progresso dos públicos internos e externos, atingindo um desempenho organizacional que vá além do aspecto financeiro, incorporando os pilares econômico, social e ambiental.



Ao questionarmos como a Indústria 5.0 afetará as tarefas, a produtividade dos trabalhadores e a forma como organizamos o trabalho, é essencial reconhecer a importância do desenvolvimento contínuo de competências. A colaboração homem-robô destaca a necessidade de habilidades complementares, onde a destreza humana e a inteligência artificial se unem para inovar. Dar o primeiro passo nesta jornada de aprendizado coletivo é essencial para navegar no novo paradigma de produção.