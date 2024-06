Logística Integrada viabiliza entregas ágeis e eficientes de doações para o Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil, em dados recém divulgados, mais de 90% das cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas pelas chuvas. As autoridades estimam que as enchentes tenham impactado a vida de 2,3 milhões de moradores de 478 municípios. Com o intuito de ajudar e fortalecer as ações relacionadas à entrega das doações às vítimas da região, a Log-In Logística Integrada tem efetuado transportes, de forma voluntária e gratuita, pelos modais marítimo e rodoviário, enviando à população gaúcha itens como água, alimentos, produtos de higiene e roupas. Graças à confiabilidade e à agilidade proporcionadas pela logística integrada, a empresa garante que essas doações cheguem rapidamente e de forma segura aos destinatários, contribuindo para um auxílio mais efetivo e imediato às comunidades afetadas.

A iniciativa teve início em 6 de maio e, até o momento, já foram entregues cerca de 600 toneladas de doações. De acordo com o Vice-presidente de Navegação da Log-In Logística Integrada, Marcus Voloch, a decisão foi impulsionada não apenas pelo agravamento da situação da região, mas também como forma de intensificar a corrente de apoio fornecida pelos órgãos públicos e privados. "Como uma empresa feita por brasileiros e para brasileiros, reconhecemos nosso compromisso para com o desenvolvimento do país e o cuidado com a nossa gente. Começamos esse serviço em parceria com um de nossos clientes, inicialmente para envio de água à base da Defesa Civil, em Porto Alegre. A partir daí, nos colocamos à disposição para transportarmos outras doações, e novas demandas foram surgindo em vários portos do País, que buscamos, a todo custo, atender", afirma.

O gerente de Backoffice da empresa, Luiz Facco, que está à frente da iniciativa do ponto de vista operacional, ressalta que a Log-In seguirá atendendo às demandas de doações por tempo indeterminado. "Estamos empenhados em conciliar nossas operações do dia a dia com a demanda das doações. Além disso, estamos emprestando equipamentos e containers aos nossos fornecedores, a fim de contar com seu apoio para potencializarmos ainda mais as entregas", comenta.

Facco relembra que os transportes de doações foram iniciados em trajetos rodoviários no Estado de São Paulo. "Fizemos um alinhamento com o Fundo Social de Santos para realizar as transferências das doações, em caminhões da Tecmar, até o Fundo Social do Estado de São Paulo, para posterior distribuição até o Estado do Rio Grande do Sul. Com o aumento das demandas para envio de doações, vindas de clientes e instituições do governo, viabilizamos também diversas entregas, que passaram por modais marítimo e rodoviário até chegarem aos destinos finais nas cidades do Sul do País. A flexibilidade na utilização da malha de caminhões da Tecmar foi crucial para agilidade da operação", destaca.

As operações também passam pela disponibilização de contêineres para algumas instituições do Governo, como Marinha e Força Aérea, além de companhias aéreas privadas e autoridades portuárias, que têm promovido campanhas de arrecadação de doações, para posterior transporte rodoviário até o porto e embarque em navios da Log-In, que efetuam cabotagem até os portos do Sul, para serem entregues aos Centros de Distribuição locais.

Facco explica, ainda, que as flexibilizações das normas têm permitido maior agilidade na entrega das doações. "Entre as mudanças, destacam-se as adotadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela Receita Federal, relacionadas à flexibilização regulatória, nas emissões de documentos e de fiscalização", explica.

Internamente, a Log-In Logística Integrada tem fomentado o espírito colaborativo dos seus mais de mil colaboradores. Nesse sentido, a companhia encabeçou uma iniciativa a fim de unir os funcionários para arrecadar fundos que serão enviados em amparo ao Rio Grande do Sul, comprometendo-se a dobrar cada uma das contribuições. "Queremos movimentar, também, nossos profissionais para contribuir à esta importante causa, dobrando os recursos para apoiar a população gaúcha, que neste momento, precisa do nosso apoio", finaliza Voloch.