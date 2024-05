Empresas de transporte e logística mantêm ritmo intenso de operações para garantir abastecimento em meio à crise das cheias

As doações podem ser feitas por meio do PIX [email protected] ; entregues pessoalmente na sede do Setcergs (Av. São Pedro, 1420, Bairro São Geraldo - CEP.: 90230-124) ou nos pontos de coleta da Campanha S.O.S Rio Grande do Sul - Carreta Solidária em diversas cidades que podem ser conferidas no site www.setcergs.com.br.

Para auxiliar tanto as empresas quanto a população, o Setcergs disponibiliza uma série de recursos online , incluindo mapas atualizados com bloqueios de rodovias, rotas alternativas e informações sobre as condições das estradas. Além disso, o sindicato lançou a Campanha S.O.S Rio Grande do Sul - Carreta Solidária, uma corrente de solidariedade para auxiliar as vítimas das enchentes.

"As empresas estão enfrentando grandes obstáculos devido às condições adversas das estradas, inúmeros bloqueios, acessos complicados, mas estamos comprometidos em manter nossas operações para assegurar que os produtos cheguem aos seus destinos e que a população tenha acesso aos itens essenciais. Esse cenário mostra a essencialidade do transporte e logística para toda a economia gaúcha", relatou.

Caminhões atuam levando alimentos, água e medicamentos de forma frenética ligando pontos de arrecadação com os pontos de acolhimento dos milhares de desabrigados. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs), Sérgio Mário Gabardo, ressalta a importância do setor de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística (TRCL) nesse cenário.

Em meio à calamidade pública instaurada desde o início de maio devido às cheias que afetam todo o estado do Rio Grande do Sul, as empresas do setor de transporte e logística estão superando obstáculos e assegurando a manutenção do abastecimento essencial à população, apesar das graves dificuldades enfrentadas.

United Airlines mobiliza ajuda à população afetada pelas enchentes

Companhia norte-americana contribuirá com US$ 50 mil Kena Betancur / AFP/JC

A United Airlines está se mobilizando para ajudar as pessoas impactadas pelos recentes acontecimentos no Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das piores enchentes dos últimos 80 anos. A empresa norte-americana contribuirá com US$ 50 mil (cerca de R$ 256 mil) para a GlobalGiving, ONG internacional que apoia outras organizações locais sem fins lucrativos, e para a Airlink, entidade humanitária global que auxilia comunidades em crise. Funcionários e clientes também poderão contribuir.

A GlobalGiving destinará o valor doado a organizações brasileiras comunitárias confiáveis que fazem parte da sua rede de parceiros, como:

Foco Empreendedor, com sede em Santa Cruz do Sul, agência de serviço social com iniciativas voltadas à saúde, higiene, proteção individual, educação ambiental e apoio emocional em sua comunidade.

APUSA, com sede em Porto Alegre, que se concentra na educação e nos meios de subsistência, com programas contínuos de recuperação pós-inundações, reconstruindo escolas e fortalecendo a educação contínua e os serviços básicos nas comunidades afetadas.

Fundo Casa Socioambiental, com sede em São Paulo, que possui uma forte rede de organizações menores na região que apoia, incluindo organizações e comunidades ambientais e indígenas. O Fundo Casa tem uma longa história de coordenação de organizações menores em comunidades vulneráveis em regiões afetadas por inundações recorrentes.

Instituto do Câncer Infantil, organização com mais de 30 anos de experiência no atendimento a crianças com câncer e suas famílias em todo o estado do Rio Grande do Sul. É um parceiro aprovado na rede desde 2012 e trabalha para avaliar as necessidades e garantir apoio contínuo às crianças e famílias afetadas em zonas de impacto das inundações.

"Ficamos profundamente tristes pela forma como o desastre impactou tantas famílias no Rio Grande do Sul. Estamos comprometidos com o Brasil e empenhados em apoiar as instituições brasileiras que trabalham incansavelmente para fornecer ajuda e assistência às pessoas afetadas por essa tragédia", disse Jacqueline Conrado, Country Manager - Brasil da United. "Temos clientes e cerca de mil funcionários no Brasil que estão ansiosos para ajudar no que puderem. Para isso, possuímos uma parceria com a Airlink, organização global acreditada e especializada em gestão de crises, que tem trabalhado sem parar no auxílio a quem foi atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul".

Quando funcionários e clientes doarem dinheiro para qualquer uma das organizações humanitárias, nesta página, a United adicionará até US$ 25.000 para cada entidade. A companhia também irá equiparar até 1 milhão de milhas doadas à Airlink, que aceita contribuições em milhas e dinheiro.

A Airlink é uma organização humanitária global que ajuda comunidades em crise. Eles fornecem transporte e apoio logístico para auxílio material e equipes de resposta fornecidos por ONGs parceiras avaliadas. A Airlink apoiará ONGs parceiras internacionais autorizadas pelo governo a operar diretamente no Brasil, que ajudem ONGs locais reconhecidas e parceiros de ajuda humanitária, ou que ofereçam suporte para distribuição governamental. A Airlink está atuando para atender necessidades imediatas, como avaliação do desastre, assistência médica, apoio a abrigos e fornecimento de água potável, saneamento e higiene.